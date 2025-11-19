En un movimiento estratégico, el grupo mexicano Protexa concretó la adquisición de la firma de origen colombiando especializada en mantenimiento industrial Confipetrol, con operaciones en Perú. La operación busca escalar soluciones de automatización y mantenimiento preventivo para sectores como minería, energía e hidrocarburos. De esa manera, la compañía busca fortalecer su presencia en el mercado sudamericano.

Durante el anuncio oficial, realizado en Lima, Wilson Miranda, vicepresidente ejecutivo de Confipetrol para Perú y Chile, resaltó la confianza de sus socios y el valor que la firma aporta mediante predictibilidad y servicios de alto desempeño. Asimismo, destacó que Confipetrol continúa impulsando iniciativas que integran innovación tecnológica y gestión sostenible, con el objetivo de acompañar a sus clientes en la optimización de sus operaciones.

En esa línea, indicó que la compañía continuará elevando sus estándares operativos y reforzando alianzas en el sector energético e industrial.

Wilson Miranda, vicepresidente ejecutivo para Perú y Chile de Confipetrol. (Foto: RUMBO MINERO)

Protexa refuerza presencia regional tras compra de Confipetrol en Perú

Por su parte, Javier Lobo, accionista del Grupo Protexa, destacó la trayectoria de la compañía en proyectos emblemáticos en Perú, y enfatizó los avances logrados en diversos mercados latinoamericanos. “En Perú, en los años 70, construimos el oleoducto Norperuano”, recordó el ejecutivo detallando que la obra fue entregada en 14 meses pese a los desafíos del terreno.

Así, reconoció que la operación trasciende lo comercial, al representar una apuesta estratégica por consolidar una oferta técnica con proyección a largo plazo. “Este paso nos permitirá acelerar nuevas líneas de negocio de mantenimiento especializado, automatización, confiabilidad industrial y soluciones tecnológicas de última generación para los sectores de minería, energía y más allá”, finalizó.

Es importante señalar, que Protexa tiene una amplia trayectoria en infraestructura energética y soluciones tecnológicas.

La expansión conjunta entre ambas compañías apuntan al desarrollo de nuevas líneas de negocio orientadas a la confiabilidad, automatización y mantenimiento especializado. Asimismo, La ampliación de capacidades tiene como objetivo extender su presencia en la región y cubrir una mayor demanda en minería, energía y y otros segmentos estratégicos.

¿Quién es Confipetrol?

Actualmente, la empresa de servicios de operación y mantenimiento de origen colombiano opera en Perú con más de 50 contratos activos y atiende a más de 30 clientes en minería, hidrocarburos, energía e industria. También mantiene operaciones en Chile, Colombia y Bolivia.

“Buscamos participar en la parte de los gastos de operación (Opex) de los proyectos. Ese es nuestro foco principal”, indicó Miranda a la revista de la SNMPE.

Además, la compañía recientemente adquirida por la mexicana Protexa está incursionando en el facility management (administración de instalaciones), y evalúa oportunidades de crecimiento en otros países de América Latina, como Ecuador y Venezuela, donde recientemente ha establecido operaciones comerciales.