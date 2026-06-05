La ruta Barcelona-Lima retomó operaciones directas el 3 de junio. España se mantiene como uno de los principales mercados emisores de turistas hacia el Perú, según cifras del Mincetur. Foto: Mincetur.
La ruta Barcelona-Lima retomó operaciones directas el 3 de junio. España se mantiene como uno de los principales mercados emisores de turistas hacia el Perú, según cifras del Mincetur. Foto: Mincetur.
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Redacción Gestión
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El resaltó la puesta en marcha de la ruta aérea directa Barcelona-Lima, operada por la aerolínea LEVEL, al considerar que contribuirá a fortalecer la conectividad del Perú con España y otros mercados europeos.

La entidad señaló que esta nueva conexión facilitará el ingreso de turistas vacacionales y viajeros corporativos, además de reducir los tiempos de traslado y ampliar las oportunidades de llegada de visitantes procedentes no solo de España, sino también de otros países del continente europeo.

La reactivación de esta ruta responde al incremento de la demanda entre Lima y Cataluña, que contaron con vuelos directos hasta el 2020. El servicio inició operaciones el pasado 3 de junio en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y contempla tres frecuencias semanales —miércoles, viernes y domingo— mediante aeronaves Airbus A330 con capacidad para 300 pasajeros.

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Con esta incorporación, Lima se convierte en el tercer destino de LEVEL en Sudamérica, junto con las rutas que la compañía ya opera hacia Buenos Aires, en Argentina, y Santiago de Chile.

Impacto en el turismo receptivo

El Mincetur destacó que una mayor conectividad aérea es un factor clave para impulsar el , promover la generación de divisas y dinamizar actividades vinculadas al sector en distintas regiones del país.

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Asimismo, indicó que la reapertura de la ruta podría beneficiar a diversos actores de la cadena turística, como agencias de viajes, establecimientos de hospedaje, restaurantes, guías de turismo y artesanos, al facilitar el acceso a un mercado considerado de alto valor.

De acuerdo con el Estudio de Turismo Receptivo 2025 del Mincetur, los visitantes españoles registran un gasto promedio de US$ 1,719 por viaje y una permanencia media de 12 noches. Durante el 2025 arribaron al país 144,294 turistas procedentes de España, cifra que representó un crecimiento de 4.7% frente al año previo.

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En tanto, entre enero y abril de 2026 ingresaron al Perú 40,682 visitantes españoles, consolidando a España como uno de los principales mercados emisores para el destino peruano.

El ministerio informó que continuará coordinando con PromPerú acciones de promoción internacional orientadas a aprovechar la ampliación de rutas aéreas y fortalecer el posicionamiento del Perú entre los viajeros europeos.

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