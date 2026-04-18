Mincetur presentó un proyecto para que MIPYME peruanas exporten a través del comercio electrónico.
Mincetur presentó un proyecto para que MIPYME peruanas exporten a través del comercio electrónico.
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Redacción Gestión
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El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) presentó un (MIPYME) peruanas puedan acceder a mercados de la Alianza del Pacífico a través del comercio electrónico.

La iniciativa, denominada “Comercio electrónico transfronterizo para Mipymes entre países de la Alianza del Pacífico”, busca potenciar las exportaciones dentro del bloque y promover la articulación entre actores públicos y privados para que más empresas puedan competir en Chile, Colombia y México.

El lanzamiento, realizado en la sede del , reunió a entidades públicas, gremios empresariales y socios estratégicos, con el objetivo de identificar soluciones frente a las principales barreras que enfrentan las MIPYME, como la logística, el financiamiento, la regulación y el desarrollo de capacidades digitales.

La iniciativa beneficiará a 200 MIPYME con capacitaciones y asistencia técnica. (Foto: Andina)
La iniciativa beneficiará a 200 MIPYME con capacitaciones y asistencia técnica. (Foto: Andina)
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Capacitación y apoyo para exportaciones digitales

El programa contempla capacitaciones, asistencias técnicas especializadas y espacios de articulación público-privada durante 12 meses. La meta es beneficiar a 200 MIPYME de los países integrantes del bloque y facilitar que realicen sus primeras exportaciones digitales dentro de la Alianza del Pacífico.

Desde el , lo que marca un hito en la integración de las MIPYME al comercio internacional y posiciona al entorno digital como un motor clave de crecimiento y competitividad.

El proyecto busca facilitar el acceso de empresas a mercados de Chile, Colombia y México. Foto: Andina.
El proyecto busca facilitar el acceso de empresas a mercados de Chile, Colombia y México. Foto: Andina.
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Ejecución del proyecto y articulación regional

El proyecto es ejecutado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y financiado por el Fondo de Cooperación de la Alianza del Pacífico. Además, se enmarca en la “Hoja de Ruta Público-Privada para el desarrollo de las MIPYME y emprendimientos en la Alianza del Pacífico”.

Este instrumento es impulsado por el Grupo Técnico de PYME y Emprendimiento del bloque, actualmente liderado por el Perú a través del Mincetur, consolidando su rol en la promoción de iniciativas regionales para el fortalecimiento empresarial.

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