El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) presentó un proyecto regional orientado a que las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME) peruanas puedan acceder a mercados de la Alianza del Pacífico a través del comercio electrónico.

La iniciativa, denominada “Comercio electrónico transfronterizo para Mipymes entre países de la Alianza del Pacífico”, busca potenciar las exportaciones dentro del bloque y promover la articulación entre actores públicos y privados para que más empresas puedan competir en Chile, Colombia y México.

El lanzamiento, realizado en la sede del Mincetur, reunió a entidades públicas, gremios empresariales y socios estratégicos, con el objetivo de identificar soluciones frente a las principales barreras que enfrentan las MIPYME, como la logística, el financiamiento, la regulación y el desarrollo de capacidades digitales.

La iniciativa beneficiará a 200 MIPYME con capacitaciones y asistencia técnica. (Foto: Andina)

Capacitación y apoyo para exportaciones digitales

El programa contempla capacitaciones, asistencias técnicas especializadas y espacios de articulación público-privada durante 12 meses. La meta es beneficiar a 200 MIPYME de los países integrantes del bloque y facilitar que realicen sus primeras exportaciones digitales dentro de la Alianza del Pacífico.

Desde el Mincetur destacaron que se trata del primer proyecto conjunto de los países del bloque enfocado en comercio electrónico transfronterizo, lo que marca un hito en la integración de las MIPYME al comercio internacional y posiciona al entorno digital como un motor clave de crecimiento y competitividad.

El proyecto busca facilitar el acceso de empresas a mercados de Chile, Colombia y México. Foto: Andina.

Ejecución del proyecto y articulación regional

El proyecto es ejecutado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y financiado por el Fondo de Cooperación de la Alianza del Pacífico. Además, se enmarca en la “Hoja de Ruta Público-Privada para el desarrollo de las MIPYME y emprendimientos en la Alianza del Pacífico”.

Este instrumento es impulsado por el Grupo Técnico de PYME y Emprendimiento del bloque, actualmente liderado por el Perú a través del Mincetur, consolidando su rol en la promoción de iniciativas regionales para el fortalecimiento empresarial.