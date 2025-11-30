Laure Schlesinger, Co-founder & Investor Relations Manager de Prestamype, destacó que la fintech peruana ha logrado duplicar el volumen de sus operaciones en los últimos tres años. En 2025, alcanzó más de US$ 100 millones en cartera activa de financiamientos, con la proyección de cerrar el año en US$ 140 millones.

Dicho crecimiento ha sido sostenido por una base sólida de 5,000 clientes y 6,000 inversionistas que participan activamente a través de su plataforma.

“Nuestros dos productos principales son los préstamos de capital de trabajo y el factoring (financiamiento de facturas por cobrar a plazo). Ambos representan el 80% de nuestras ventas. El resto proviene de nuestra aplicación de tipo de cambio, Cambio Seguro, y del software de facturación electrónica Tandia”, comentó a Gestión durante el evento de The Endeavor Gala 2025.

Aunque Prestamype tiene su operación central en Lima, su expansión territorial ha sido importante: más de una cuarta parte de su cartera está distribuida en regiones como el norte del país. “Este año abrimos dos nuevas oficinas, en Piura y Trujillo. También, tenemos equipos en Arequipa y Cusco”, indicó.

En el caso del factoring, al ser un producto completamente digital, su alcance es nacional. Para los préstamos, además de Lima, ya operan en siete ciudades.

Laure Schlesinger, cofounder & Investor Relations Manager de Prestamype (Foto: Infomercado).

Prestamype refuerza su estrategia con innovación y nuevos segmentos

Como parte de su evolución, en 2025, Prestamype presentó un nuevo subproducto dentro de los préstamos con garantía hipotecaria: el financiamiento por fideicomiso, diseñado para financiar empresas más grandes con activos inmobiliarios.

Este movimiento hacia segmentos más robustos se complementa con el crecimiento de su solución de tipo de cambio, que ha comenzado a captar la atención de empresas medianas. “Las micro y pequeñas empresas continúan siendo nuestros principales clientes, pero ya hemos ampliado nuestra atención a empresas medianas, cuya participación ha venido creciendo de forma sostenida”, comentó Schlesinger, reflejando cómo la fintech empieza a diversificarse sin perder de vista su público objetivo.

A esta diversificación, se suma un nuevo producto vinculado con el factoring: Ordering, basado en órdenes de compra. “Está dirigido a clientes de factoring y funciona como un préstamo puente de capital de trabajo. Les ayuda a cumplir con la entrega, y luego pueden conectar ese financiamiento con nuestra solución de factoring" explicó.

La innovación tecnológica también ha sido clave en su estrategia. Prestamype cuenta con un equipo propio de desarrollo de software, enfocado en digitalizar sus procesos internos. “Hemos avanzado en la automatización del back office. Aunque el cliente no lo ve, esto nos permite atenderlo con mayor rapidez”, señaló.

Prestamype busca ser banco digital para mipymes y alista ronda Serie A en 2026

Frente a las oportunidades de internacionalización, la fintech ha optado mas bien por consolidar su presencia en el mercado peruano. “En 2026 seguiremos enfocados en el Perú, donde aún existe una gran brecha de financiamiento. Nuestro objetivo es convertirnos en un banco digital para la mipyme peruana”, afirmó la ejecutiva.

En ese camino, están evaluando nuevos productos, como préstamos sin garantía y leasing, con el objetivo de cubrir todas las necesidades financieras de las micro y pequeñas empresas. Actualmente, también financian a personas naturales con negocios, proyectos inmobiliarios, entre otros.

De cara al próximo año, Prestamype planea levantar una ronda Serie A de US$ 10 millones con fondos internacionales, la cual está prevista para el cuarto trimestre de 2026. “Este año no tuvimos rondas de inversión, pero la próxima nos permitirá impulsar nuevos productos, obtener más líneas de deuda para fondear nuestra cartera y avanzar hacia la obtención de una licencia regulada, por ejemplo, de SAFI o financiera”, anotó.

Finalmente, la hoja de ruta para 2026 contempla una mayor presencia en provincias. La meta es que esta participación crezca de un cuarto a un tercio de la cartera. “Apuntamos a mantener el ritmo de duplicar operaciones e ingresos”, concluyó.

DATOS CLAVES:

Historia. Prestamype fue fundada hace ocho años por Carlos Ferreyros y Laure Schlesinger con el objetivo de facilitar financiamiento a micro y pequeñas empresas con acceso limitado al crédito. Aunque en 2017 el ecosistema fintech era incipiente, su crecimiento se aceleró tras la pandemia, impulsado por una mayor demanda en el mercado peruano.

Endeavor. La fintech peruana pertenece a la red global de emprendedores de alto impacto de la aceleradora Endeavor, tras un proceso de selección que culminó en junio de 2025.