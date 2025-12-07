¿Les corresponde gratificación? Ralphi Jáuregui, docente de Administración en la UPC, recuerda que si un trabajador fue incorporado a planilla de una microempresa antes de que esta se inscriba en el Registro de la micro y pequeña empresa (Remype), sí tiene derecho a la ‘grati’ de julio y diciembre, la cual será del 50% de la remuneración computable.

Si fue contratado después de la inscripción al Remype, las reglas cambian:

Microempresas (Remype): No están obligadas a pagar gratificación.

No están obligadas a pagar gratificación. Pequeñas empresas (Remype): Sí deben pagar gratificación, equivalente al 50% del sueldo, más una bonificación del 9% si el trabajador está afiliado a EsSalud.

La abogada tributarista Katarzyna Dunin añade que el cálculo se realiza sobre el sueldo bruto y no incluye la asignación familiar. “Se paga la mitad en julio y la otra mitad en diciembre (a los que le corresponde la gratificación)”.

En el caso de las medianas empresas, estas deben pagar una gratificación equivalente al sueldo mensual completo y un adicional del 9% del sueldo, por EsSalud, o 6.75%, en caso de EPS.

Los trabajadores de mypes tienen derechos específicos a gratificaciones y vacaciones según su categoría y registro. Foto: El Peruano

Beneficio Microempresa (Remype) Pequeña empresa (Remype) Mype (Régimen General) Vacaciones 15 días calendario por año (puede vender 7 días) 15 días calendario por año (puede vender 7 días) 30 días calendario por año Compensación por Tiempo de Servicios No aplica 50% según lo que dicta el régimen general 1 sueldo por año en dos depósitos Gratificaciones No aplica 50% del sueldo dos veces al año (julio y diciembre) 2 sueldos al año (julio y diciembre) Utilidades No aplica Sí Sí (proporcional a las utilidades netas)

Dunin precisa que las mypes que no están inscritas en Remype deben cumplir el régimen general, por lo cual pagarán gratificación completa, CTS, utilidades y otorgar 30 días de vacaciones.

Ambos especialistas recuerdan que tampoco reciben este beneficio los trabajadores independientes, practicantes y empleados del sector público.

Si trabajaste solo algunos meses, ¿cuánto cobras?

Este supuesto solo abarca a los trabajadores de pequeñas empresas, dado que en las microempresas no hay derecho a gratificación —tras la inscripción en Remype, apunta Jáuregui—.

“Se aplica media remuneración proporcional a los meses completos laborados entre julio y diciembre. Equivale a un sexto de la media gratificación por cada mes calendario completo trabajado” , comenta.

Por ejemplo: si un trabajador laboró tres meses completos, le corresponde 3/6 de la media gratificación.

¿Qué beneficios adicionales tienen los trabajadores de mypes?

Microempresas inscritas en el Remype:

No pagan gratificación ni CTS.

Vacaciones de 15 días.

No reparten utilidades.

Pequeñas empresas inscritas en el Remype:

Media gratificación.

Media CTS.

15 días de vacaciones.

Participan en utilidades (si la empresa genera y cumple con el número mínimo de trabajadores).

Las pequeñas empresas deben pagar gratificaciones del 50% y media CTS, mientras que las microempresas no están obligadas. Foto: gob.pe

Multas por incumplir con pagar la ‘grati’

Según el DS 008-2020-TR, las multas administrativas por no pagar la gratificación a tiempo fluctúan entre S/ 588 y S/ 139,742, dependiendo el tamaño de la empresa y trabajadores afectados.

Por ejemplo, en una microempresa puede ser de S/ 588 a S/ 2,407

En una pequeña empresa, de S/ 2,407 a S/ 24,075

Y en una grande, de S/ 8,399 a S/ 139,742.

Jáuregui recuerda que las microempresas en el Remype tienen sanciones menores, las cuales oscilan entre S/ 2,200 y S/ 2,400. “El monto final siempre dependerá del número de trabajadores afectados”.