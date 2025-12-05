El piloto controlado comenzará en diciembre de 2026 y dará inicio a la Fase 3 del proyecto. (Foto: iStock)
El piloto controlado comenzará en diciembre de 2026 y dará inicio a la Fase 3 del proyecto. (Foto: iStock)
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) seleccionó a dos de los participantes del primer piloto de la nueva Plataforma de Pagos Minoristas (PPM), proyecto inspirado en el modelo UPI y orientado a modernizar el sistema de pagos del país.

Estas son a y LigoPay (plataforma de pagos B2B), soluciones de Tarjetas Peruanas Prepago (TPP). La emisora de dinero electrónico informó que la iniciativa permitirá contar con un sistema más rápido, simple e interoperable.

Además, permitirá incorporar herramientas como un QR único para todo el país, pagos P2P, pagos P2M, transferencias inmediatas y solicitudes de pago para facilitar operaciones de usuarios y empresas, señaló la entidad responsable.

El BCRP culminó la Fase 1, centrada en adaptar el modelo UPI al contexto local, y actualmente desarrolla la Fase 2, dedicada a la implementación tecnológica y pruebas con el sector. El piloto controlado comenzará en diciembre de 2026 y dará inicio a la Fase 3 del proyecto.

TPP indicó que, al haber sido seleccionada en el primer grupo de entidades participantes, las soluciones Ligo y LigoPay evolucionarán para integrarse directamente a la nueva infraestructura nacional, permitiendo acelerar capacidades orientadas a usuarios, comercios y empresas.

“Nuestra participación refleja el compromiso de Ligo y LigoPay con un más eficiente, seguro e interoperable. Ser parte del piloto nos permitirá acelerar nuevas capacidades alineadas a los mejores estándares internacionales en pagos digitales”, señaló Alberto Castillo, CEO de Ligo.

Con esta integración, Ligo ofrecerá pagos más rápidos y simples, compatibles con cualquier entidad, además de un QR único para todo el país. LigoPay, en tanto, permitirá que comercios y empresas procesen cobros de forma más ágil y con menos pasos, aprovechando la infraestructura que impulsa el BCRP.

TPP anunció que continuará trabajando junto con el BCRP y las entidades participantes para que la modernización del avance de manera segura, ordenada y con beneficios tangibles para los usuarios en todo el territorio nacional.

