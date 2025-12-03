El usuario puede completar la operación sin salir del flujo de compra. Foto: Andina/ Referencial.
El usuario puede completar la operación sin salir del flujo de compra. Foto: Andina/ Referencial.
Únete a nuestro canal
Newsletter Tu dinero
Zulema Ramirez Huancayo
mailZulema Ramirez Huancayo

El Banco Central de Reserva (BCRP) anunció que, en diciembre del presente año, emitirá el nuevo Reglamento General de Pagos, tras un proceso de consulta con el mercado y diversas instituciones, en el que se desarrollarán las nuevas atribuciones otorgadas al emisor monetario.

TE PUEDE INTERESAR

Creador de modelo de pagos que usa BCRP predice esto para clientes de bancos peruanos
Pagos inmediatos: ¿reemplazarán el uso de tarjetas en comercios?
Plin e Izipay: la estrategia para fortalecer el negocio de pagos de Interbank

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.