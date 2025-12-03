Tras la publicación del nuevo reglamento, el BCR actualizará las circulares vigentes que regulan las infraestructuras de pagos para adecuarlas a la normativa antes mencionada y publicará nuevas circulares para regular servicios de pagos de forma transversal, entre ellos el servicio de iniciación de pagos.

La iniciación de pagos es una forma de pagar directamente desde la cuenta bancaria del usuario hacia un comercio o proveedor, sin necesidad de tarjeta y sin pasos adicionales, explicó María del Carmen Yuta, socia de Vodanovic.

Un tercero autorizado, generalmente una fintech, transmite la instrucción al banco del cliente y el pago se confirma en segundos, agregó.

Rapidez

Yuta refiere que esta forma de pago está ganando cada vez más terreno, debido a que su ventaja principal es la experiencia integrada. El usuario puede completar la operación sin salir del flujo de compra, haciendo el proceso más rápido, fluido y cómodo, detalló.

“El pago se confirma desde el mismo lugar donde se compra. No se comparten datos de tarjeta; cada operación se autoriza con el banco, y puede resultar menos costosa pues al no usarse tarjetas, los comercios pagan menos comisiones, lo que puede reflejarse en mejores precios”, resaltó.

En la región se pueden encontrar algunos casos, comentó Yuta, el banco Itaú (en Chile y Brasil) ofrece un “botón de pagos” dentro de su ecosistema. El cliente puede autorizar un pago desde su cuenta directamente, sin salir de la app o web del banco, lo que facilita compras en comercios y pagos de servicios, explicó.

Asimismo, está el “Pay by Bank” en los E-commerce donde un usuario, por ejemplo, que compra en línea elige esta opción y autoriza el pago desde su cuenta bancaria sin tarjeta, señaló. “Todo ocurre en el checkout del comercio, sin redirecciones a otras páginas”, anotó.

Open banking

En el mismo mes, la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP (SBS) publicará la hoja de ruta que marcará el inició de construcción del sistema de “Open Finance” en el Perú, empezando con el Open Banking.

Además, el BCR anunció recientemente que en 2026 trabajará en la estandarización de las transferencias instantáneas y otros reglamentos, retos clave para la interoperabilidad de los sistemas financieros y tecnológicos.