Hace unos días, el pleno del Congreso de la República de Perú aprobó en primera votación que se le otorgue a los trabajadores bajo Contratación Administrativa de Servicios (CAS) dos beneficios: gratificaciones de Fiestas Patrias y Navidad y Compensación por Tiempo de Servicios (CTS).

Esta propuesta, cuando solo era un proyecto de ley, había sido cuestionada por el Poder Ejecutivo, en particular el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), sobre todo por la parte de las gratificaciones.

De hecho, el MEF estimó en su momento que otorgar gratificaciones costaría S/ 2,000 millones al año. Pero, a eso se sumarían S/ 1,000 millones más cada año si se toma en cuenta lo que costaría otorgar CTS, calculó el Instituto Pulso Fiscal.

Esta propuesta, cuando solo era un proyecto de ley, había sido cuestionada por el Poder Ejecutivo.

Al respecto, Gestión le consultó al titular del MEF, Raúl Pérez Reyes, si observarían este texto.

“Estamos revisando (el texto). Si es muy grande (el impacto) la vamos a observar”, dijo el ministro.

Hay que recordar que el Poder Ejecutivo presentó recientemente un proyecto de ley para otorgar solo CTS a los trabajadores CAS. Es más, en su cálculo, no habría un impacto en las cuentas fiscales porque ya se habría considerado esta medida dentro del presupuesto. Sin embargo, dar gratificaciones es otra conversación.

Ante la consulta sobre si les hace ruido el otorgar gratificaciones, por su impacto, Pérez Reyes respondió: “Hace ruido. Estamos haciendo el cálculo de cuánto implica esto. Si es un cambio importante no podemos tomar esa medida porque va a impactar a los resultados fiscales”.