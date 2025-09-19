CTS y “grati” para trabajadores CAS, lo aprobado por el Congreso tendrá que ser evaluado por el Gobierno. (Fuente: El Peruano)
Whitney Miñán
Hace unos días, el pleno del Congreso de la República de Perú aprobó en primera votación que se le otorgue a los trabajadores bajo Contratación Administrativa de Servicios (CAS) dos beneficios: .

Esta propuesta, cuando solo era un proyecto de ley, había sido cuestionada por el Poder Ejecutivo, en particular el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), sobre todo por la parte de las gratificaciones.

De hecho,.

LEA TAMBIÉN: Déficit fiscal cada vez más cerca de su meta: así le iría en septiembre, según el MEF
Al respecto, Gestión le consultó al titular del MEF, Raúl Pérez Reyes, si observarían este texto.

“Estamos revisando (el texto). Si es muy grande (el impacto) la vamos a observar”, dijo el ministro.

Hay que recordar que el Poder Ejecutivo presentó recientemente un proyecto de ley para otorgar solo CTS a los trabajadores CAS. Es más, en su cálculo, no habría un impacto en las cuentas fiscales porque ya se habría considerado esta medida dentro del presupuesto. Sin embargo, dar gratificaciones es otra conversación.

LEA TAMBIÉN: Economía crecería 3.2% este año: BCRP ajusta su proyección debido a este indicador

Ante la consulta sobre si les hace ruido el otorgar gratificaciones, por su impacto, Pérez Reyes respondió: “Hace ruido. Estamos haciendo el cálculo de cuánto implica esto. Si es un cambio importante no podemos tomar esa medida porque va a impactar a los resultados fiscales”.

SOBRE EL AUTOR

Editora de Economía y coordinadora de ESG del diario Gestión. Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Con casi 10 años de experiencia profesional en el rubro.

