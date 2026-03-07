Ica es uno de los destinos turísticos más importantes y estratégicos del Perú, tras cerrar el 2025 con un balance favorable. Según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), la región registró 1,480,000 arribos a hospedajes, lo que representó un crecimiento del 7% respecto al 2024. El turismo aporta entre el 5% y 6% de la economía regional, con impacto directo en el empleo y en diversas actividades vinculadas. En este escenario, el Festival Internacional de la Vendimia se reafirma como una de las festividades que moviliza a miles de turistas nacionales y extranjeros, dinamizando el destino. ¿Cuáles son las proyecciones para el 2026?
Del total de visitantes registrados en 2025, el 76% fueron turistas nacionales y cerca del 24% extranjeros, segmento que mostró un crecimiento destacado de 26.8% en el último año, impulsado principalmente por el turismo de naturaleza y aventura. Este desempeño se sustenta en tres polos turísticos consolidados: Paracas, Ica y Nasca, que lideran el dinamismo del sector en la región.
Aunque el destino aún no alcanza las cifras prepandemia —en 2019 se registraron 1,850,000 arribos, por lo que se mantiene cerca de un 20% por debajo— el sector evidencia una recuperación progresiva. “Estamos trabajando para ganar una noche más con productos innovadores para mejorar el ticket promedio”, afirmó Gianella Mayorga Aguilar, vicepresidenta del Comité de Turismo de la Cámara de Comercio de Ica, con el objetivo de fortalecer el flujo turístico en 2026.
Proyecciones 2026: turismo y su impacto económico en Ica
Para el 2026, el sector proyecta un crecimiento moderado pero sostenido. Según Gianella Mayorga, vicepresidenta del Comité de Turismo de la Cámara de Comercio de Ica, se espera alcanzar un millón 550 mil arribos arribos a hospedajes, lo que representaría un incremento del 5% respecto al 2025. Si bien el año estará marcado por factores como las elecciones y el Mundial, que pueden desacelerar el consumo, la meta es seguir fortaleciendo el flujo turístico y elevar el gasto promedio.
Este año, el turismo continuará siendo un eje clave de la economía regional. “Si consideramos el impacto ampliado a alojamientos, restaurantes, transporte y operadores, el turismo tiene un peso importante en la economía local”, afirmó Gianella Mayorga, quien detalló que el 60% del movimiento económico se concentra en alojamiento y alimentos, mientras que el 40% restante se distribuye entre transporte, operadores turísticos, comercio y artesanía, sectores que seguirán dinamizándose con el crecimiento proyectado.
Festival Internacional de la Vendimia 2026
El Festival Internacional de la Vendimia de Ica cerró el 2025 con resultados significativos: movilizó 54,000 visitantes y generó un impacto económico de S/ 21 millones. Para el 2026, las proyecciones son aún más ambiciosas: se espera recibir 60,000 turistas, lo que representaría un crecimiento del 11%, y superar los S/ 25 millones en movimiento económico. Desde el sector destacan que convoca a ambos públicos y dinamiza directamente rubros como hospedaje, gastronomía, transporte y operadores turísticos.
La estrategia para el 2026 busca reforzar la esencia tradicional del festival. “Mantendremos lo tradicional, rescatando la ‘Ruta del Lagar’ con espectáculos de pisa de uva y música en las campiñas”, explicó Mayorga. Sin embargo, advirtió que será clave mejorar la infraestructura, pues “nuestro campo ferial deja mucho que desear”. Añadió que, con espectáculos internacionales, “podríamos cobrar 300 o 500 soles la entrada”, elevando el ticket promedio y el posicionamiento del evento.
Turismo de naturaleza y aventura, motor de crecimiento
El turismo de naturaleza y aventura se ha convertido en el principal motor de crecimiento en Ica, especialmente en el segmento internacional. Según detalló Gianella Mayorga, los arribos de turistas extranjeros crecieron 26.8% en el último año, impulsados por la demanda de experiencias vinculadas al entorno natural y actividades al aire libre.
Este dinamismo se refleja también en el gasto: el ticket promedio del turista nacional oscila entre S/ 400 y S/ 600, mientras que el visitante extranjero supera los S/ 1,000, con una permanencia promedio de dos días y una noche. “El motor de este crecimiento extranjero ha sido el segmento de naturaleza y aventura”, precisó.
Principales destinos turísticos: Paracas, Ica y Nasca
Los principales destinos turísticos de la región son Paracas, Ica y Nasca, que concentran el mayor flujo de visitantes nacionales y extranjeros. Según Gianella Mayorga, los lugares más visitados son las Islas Ballestas, con 611,000 visitantes, y la Reserva Nacional de Paracas, con 538,000 turistas. En Nasca, el aeródromo movilizó alrededor de 73,000 pasajeros vinculados a los sobrevuelos.
El dinamismo de estos polos responde, principalmente, a la demanda de experiencias de naturaleza y aventura, que impulsan el crecimiento del turismo extranjero. Paracas lidera por su entorno natural; Ica destaca por la Huacachina y la ruta del pisco; y Nasca por su atractivo arqueológico. No obstante, Mayorga advirtió que “es difícil tener números exactos porque no hay una garita o control de entrada único” en algunos puntos, lo que limita una medición más precisa del flujo total.
