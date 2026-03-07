En 2025, Ica registró 1,480,000 arribos, con un crecimiento del 7% respecto al 2024. La meta es cerrar la brecha hacia el 2027. (Foto: Andina)
Ica es uno de los destinos turísticos más importantes y estratégicos del Perú, tras cerrar el 2025 con un balance favorable. Según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), la región registró 1,480,000 arribos a hospedajes, lo que representó un crecimiento del 7% respecto al 2024. El turismo aporta entre el 5% y 6% de la economía regional, con impacto directo en el empleo y en diversas actividades vinculadas. En este escenario, el Festival Internacional de la Vendimia se reafirma como una de las festividades que moviliza a miles de turistas nacionales y extranjeros, dinamizando el destino. ¿Cuáles son las proyecciones para el 2026?

