En diálogo con Gestión, el gerente general del Puerto de Paracas, César Rojas Alvaro, explicó que este desempeño permitiría al terminal pasar de 3.3 millones de toneladas en 2025 a alrededor de 3.9 millones este año, a lo que se suma un crecimiento vegetativo vinculado a clientes clave y a otros productos. Entre ellos destacan Aceros Arequipa, así como el mayor movimiento de maíz por el aumento del consumo, además de fertilizantes y cemento.

En el plano financiero, el directivo señaló que el puerto ha registrado resultados positivos, con un crecimiento de la facturación del 38% en 2025 respecto a 2024. En contenedores, el incremento superó el 20%, mientras que en carga general el avance fue de 16% en 2025. “De cara a 2026, el movimiento de contenedores podría bordear las 100,000 unidades, especialmente si se concreta el retorno de la línea naviera Seaboard, que suspendió su servicio en septiembre por razones coyunturales ajenas al terminal. Su regreso permitiría recuperar mayores volúmenes”, explicó.

LEA TAMBIÉN Puerto Paracas incorpora nueva embarcación para impulsar servicio logístico especializado

En ese contexto, añadió que, si bien el puerto moviliza alrededor del 40% de la carga agroexportadora del sur del país, la embarcadero también viene diversificando su operación, incorporando nuevos tipos de carga . Un ejemplo de ello es el movimiento de torres para proyectos de parques eólicos como el Caravelí (Arequipa).

Según detalló, en 2026 se prevé movilizar una primera etapa del proyecto, con alrededor de 10 torres, mientras que 2027 sería un año de mayor actividad, con el traslado de entre 60 y 70 torres. “Hemos ganado una importante expertise en el movimiento de aerogeneradores: en los últimos cuatro años hemos trasladado más de 150 torres”, indicó.

Otra carga que también destaca es la de vehículos nuevos, que llegan al Puerto de Paracas desde hace tres años. En este segmento, el terminal ha mantenido una participación cercana al 8% del total de vehículos nuevos que se descargan en el país, lo que representa un resultado relevante para su operación. “Para nosotros es una alegría, porque participamos en un negocio interesante, enfocado en vehículos de alta gama”, precisó.

Con inversiones previstas por US$ 35 millones y una cartera diversificada de clientes y servicios, el Puerto de Paracas se prepara para consolidar su crecimiento y evaluar una ampliación de su concesión más allá de 2044. Foto: Andina

Las inversiones previstas para 2026

En materia de inversiones, el Puerto de Paracas proyecta un desembolso inicial de US$ 35 millones entre 2026 y 2027 . De ese monto global, se estima que alrededor de US$ 18 millones se ejecuten durante 2026, mientras que el saldo se distribuirá en 2027, de acuerdo con los cronogramas de pago de cada adquisición.

Entre las principales inversiones previstas, acotó Rojas, figura la compra de un embarcador de graneles con una inversión aproximada de US$ 2 millones, así como la adquisición de manipuladoras de chatarra por cerca de US$ 1.5 millones, lo que permitirá agilizar el despacho de este tipo de carga y optimizar la rotación del muelle.

A ello se suma un conjunto de inversiones orientadas a la habilitación de terrenos que actualmente no se encuentran en uso, lo que incluye la implementación de cercos perimétricos, cámaras de seguridad, energía eléctrica y fibra óptica. “Estas mejoras permitirán ampliar el área operativa del terminal y fortalecer los sistemas de control”, argumentó. Asimismo, se contempla la habilitación de un nuevo acceso en el lado norte, con balanzas, que contribuirá a mejorar los flujos internos dentro del puerto.

En cuanto al equipamiento, el plan considera la incorporación de cuatro grúas : una grúa de muelle tipo STS, cuya llegada está prevista para el periodo julio–agosto de 2027, y tres grúas RTG de patio, destinadas a mejorar el manejo de la carga en las áreas de almacenamiento.

“Además se tiene previsto la ampliación de aproximadamente 10 hectáreas adicionales, que serán debidamente habilitadas y destinadas principalmente al manejo de contenedores, con el objetivo de optimizar el uso del espacio y hacer más eficiente la operación del terminal”, aclaró.

César Rojas: "El Puerto de Paracas opera hoy con seis líneas navieras y mantiene esfuerzos para asegurar la continuidad de servicios existentes, mientras ve poco probable la incorporación de nuevas navieras en el corto plazo". Foto: Andina

¿Nuevas líneas navieras y Asia?

Consultado sobre la posibilidad de incorporar nuevas líneas navieras, el gerente general del Puerto de Paracas indicó que, actualmente, el terminal cuenta con una cartera diversificada de servicios. “Hoy tenemos a Mediterranean Shipping Company (MSC), que mantiene recaladas regulares a lo largo del año. También contábamos con Seaboard, que suspendió temporalmente su servicio, pero esperamos que retome operaciones en marzo; estamos haciendo todos los esfuerzos para que ocurra”, dijo.

A ello se suma Maersk, línea que opera en el puerto desde 2017 y que mantiene un servicio casi regular. “Estamos trabajando para que su servicio no deje de recalar después de marzo. Es un trabajo que debemos coordinar bien con Maersk”, precisó.

LEA TAMBIÉN Puerto de Arica en Chile pone la mira en el sector agro en Perú

De manera estacional, el Puerto de Paracas también recibe a CMA CGM, la naviera francesa, así como a ONE, la línea japonesa, que operan tanto con servicios individuales como conjuntos. Además, destacó la presencia de Seatrade, especializada en carga fraccionada, particularmente fruta transportada en bodegas refrigeradas. “Es un servicio que ya se probó el año pasado y fue exitoso; además de Paracas, solo se realiza en Paita”, comentó.

En conjunto, el puerto opera actualmente con seis líneas navieras: MSC, Maersk, CMA CGM, ONE, Seaboard y Seatrade . Respecto a la llegada de nuevas navieras en 2026 o 2027, el ejecutivo fue cauto. “Honestamente, no lo creo, aunque seguimos haciendo esfuerzos”, indicó.

En cuanto a la posibilidad de establecer una conexión directa con Asia, Rojas detalló que el puerto ha planteado diversas alternativas a Cosco (operador del puerto de Chancay) para canalizar determinados volúmenes de carga hacia ese mercado, bajo un esquema similar al servicio feeder que opera con el puerto de Matarani. Sin embargo, hasta el momento, dichas gestiones no han tenido éxito.

“Esperamos que en algún momento se concrete. Si bien la carga hacia Asia no representa un porcentaje significativo de nuestro hinterland —bordea el 10% u 11%, considerando el arándano—, es importante poder atender todos los mercados, porque los clientes son los mismos: quienes exportan uvas también manejan cítricos, paltas y arándanos”, aclaró.

Respecto a por qué no se ha logrado replicar un acuerdo similar al que Cosco mantiene con el puerto de Matarani, Rojas indicó que, pese a múltiples acercamientos, la naviera no ha tomado una decisión. “Hemos hecho varias propuestas, invitaciones y los hemos recibido en el puerto, pero, desafortunadamente, aún no se concreta”, comentó.

El ejecutivo reconoció que Asia es actualmente el único destino que el Puerto de Paracas no logra cubrir de manera directa . “Tenemos una cobertura sólida hacia Estados Unidos —en ambas costas—, Centroamérica y Europa, tanto del norte como del Mediterráneo. Asia sigue siendo una tarea pendiente, pero no tiramos la toalla”, afirmó.

Por ello, adelantó que continuarán explorando alternativas no solo con Cosco, sino también con navieras como Hapag-Lloyd, SM y Evergreen, además de evaluar eventuales esquemas de transbordo vía el Callao con líneas que ya operan en Paracas, como MSC o Maersk.

El terminal ha planteado alternativas a Cosco para canalizar carga hacia Asia bajo esquemas feeder, similares a los que opera con otros puertos, sin que hasta ahora se concrete un acuerdo. Foto: Andina

¿Ampliación del contrato de concesión?

Al igual que otros puertos a nivel nacional, el Puerto de Paracas también evalúa la ampliación de su contrato de concesión por 30 años adicionales , amparándose en la modificación de la Ley del Sistema Portuario Nacional, que permite extender las concesiones por ese plazo en función de nuevas inversiones.

La concesión actual del puerto vence en 2044, y con miras a una eventual extensión hasta 2074, la empresa tiene previsto iniciar este año la elaboración de su master plan. “La idea es comenzar este año y, probablemente, terminarlo en el primer trimestre del próximo año, para poder presentarlo al Estado como el primer paso formal en la solicitud de ampliación de la concesión”, recalcó el ejecutivo.

LEA TAMBIÉN Puerto de Paracas alista inversiones por US$ 15 mllns y va por nueva naviera

Si bien las inversiones asociadas a ese horizonte aún son preliminares, el directivo precisó que el principal desafío no es el monto de inversión, sino la sustentación de la demanda futura. “Lo más complejo es justificar la demanda. Esa demanda se sustenta en un plan maestro, que define las obras, la infraestructura y el equipamiento que se requerirán en los siguientes 30 años”, indicó.

Respecto al tipo de proyectos que podrían contemplarse, señaló que aún es prematuro adelantarlos, ya que dependerán de los resultados del master plan, el cual será desarrollado con el apoyo de un consultor especializado. No obstante, aclaró que se analiza distintas alternativas, como la extensión del muelle existente o la construcción de un segundo muelle. En ese contexto, el ejecutivo destacó el potencial del lado norte de la bahía, donde existe un espacio que permitiría una extensión de hasta 340 metros, suficiente para atender una nave post-panamax adicional. “Eso nos permitiría operar con holgura por los próximos 40 años”, señaló.

LEA TAMBIÉN Seaboard empezará a transportar carga desde puerto de Paracas a EE.UU.

Claves

Venta: Consultado sobre la venta del Puerto de Paracas (PdP) a la empresa suiza Terminal Investment Limited (TiL) , vinculado a Mediterranean Shipping Company (MSC) , el directivo señaló que no puede emitir comentarios ni adelantar información al respecto, debido a que se encuentra sujeto a un acuerdo de confidencialidad.

Consultado sobre la venta del a la empresa suiza , vinculado a , el directivo señaló que no puede emitir comentarios ni adelantar información al respecto, debido a que se encuentra sujeto a un acuerdo de confidencialidad. Dueños: Los propietarios del Terminal Portuario de Paracas conforman un consorcio integrado por la empresa española Servinoga, con una participación del 35%, y las compañías brasileñas Pattac y Tucumann, con 32.5% cada una. A este conglomerado, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) le otorgó en 2014 la concesión del terminal de Paracas por un periodo de 30 años.