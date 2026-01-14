Tras un 2025 marcado por impactos climáticos, el Puerto de Paracas retoma el crecimiento y proyecta cerrar este año con cerca de 3.9 millones de toneladas movilizadas. Foto: Andina
Karen Guardia Quispe
mailKaren Guardia Quispe

Las expectativas del Puerto de Paracas (PdP) para 2026 son auspiciosas. Para este año, en el segmento de carga general, el terminal proyecta movilizar entre 3.8 y 3.9 millones de toneladas El 2025, el puerto se vio afectado por un verano complicado, lo que provocó que entre enero y abril no se registrara movimiento de carga. Hoy, el escenario es distinto. Actualmente, el PdP ya viene movilizando carga y todo indica que los exportadores han logrado acopiar volúmenes suficientes para hacer frente a los efectos del fenómeno climático durante el verano. Solo por este concepto, el incremento podría alcanzar unas 400,000 toneladas, volumen que no se tuvo en el periodo anterior. Ante estos resultados, ¿qué se espera para este año?

