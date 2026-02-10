Balneario de Paracas alcanzaría más de un millón de visitas de extranjeros este año. (Fuente: El Peruano).
Balneario de Paracas alcanzaría más de un millón de visitas de extranjeros este año. (Fuente: El Peruano).
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

, estimó la Cámara de Turismo y Comercio Exterior de Paracas (Capatur).

El presidente de dicho gremio, Eduardo Jáuregui, señaló que el Festival de la Vendimia de Paracas contribuirá a alcanzar dicha cifra. Así, próximamente, se iniciarán los preparativos para la organización de este evento, programado para fines de marzo próximo.

Además, el representante destacó la necesidad de que las autoridades gubernamentales impulsen eventos a fin de promocionar el pisco como bebida en el ámbito local, así como en el exterior.

“Debemos fortalecer el crecimiento del consumo interno. Tenemos más de 30 millones de habitantes y la mitad de adultos que pueden elevar el nivel del consumo de la bebida nacional”, enfatizó, tras mencionar que el referido evento no solamente es turístico, sino también cultural.

Visita del papa también dinamizará turismo peruano

Al dinamismo del flujo turístico que atraiga el balneario de Paracas, se sumaría la próxima visita al Perú del papa León XIV, prevista para los últimos meses de este 2026. Dicho evento, según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), representa una oportunidad estratégica para posicionar al país como un referente del turismo religioso a nivel internacional.

“Recibimos la confirmación de la visita del papa León XIV. Todavía las fechas de la visita están por confirmarse, pero sobre la base de la experiencia pasada del 2018, cuando el papa Francisco estuvo en Perú, ya hemos empezado a articular intersectorialmente para comenzar a armar un equipo de trabajo”, manifestó Teresa Mera, ministra de Comercio Exterior y Turismo.

Papa León XIV llegará a Perú en los próximos meses. (Foto: EFE).
