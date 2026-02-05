La ministra de Comercio Exterior y Turismo, Teresa Mera, destacó que la próxima visita al Perú del papa León XIV, prevista para los últimos meses del presente año, representa una oportunidad estratégica para posicionar al país como un referente del turismo religioso a nivel internacional.

Durante la reunión de seguimiento sobre los avances de la Política General de Gobierno, Teresa Mera saludó el anuncio realizado por el presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, monseñor Carlos García, y subrayó el impacto positivo que este acontecimiento tendría en toda la cadena turística nacional.

“Ayer (miércoles), con mucha alegría, recibimos la confirmación de la visita delpapa León XIV. Todavía las fechas de la visita están por confirmarse, pero sobre la base de la experiencia pasada del 2018, cuando el papa Francisco estuvo en Perú, ya hemos empezado a articular intersectorialmente para comenzar a armar un equipo de trabajo”, dijo.

Evidentemente todo se pondrá en marcha tan pronto se reciba la confirmación formal porque tiene que haber el envío de una comunicación y la Cancillería ya se encuentra encargada de esta parte protocolar. Nosotros, desde el año pasado, venimos trabajando en la implementación de ‘La Ruta de León’ donde están involucradas varias regiones”, informó la ministra.

“El Gobierno peruano, a través del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), viene trabajando de manera anticipada para que el país esté preparado para recibir al mundo.

El turismo religioso trasciende la fe y la espiritualidad. Es también una expresión cultural que dinamiza la economía, genera empleo y crea oportunidades para el desarrollo de nuestras regiones”, agregó.

Como se recuerda, a nivel global, el turismo religioso concentra cerca del 20% del movimiento turístico internacional. En el Perú, este es un segmento con potencial de crecimiento que articula el patrimonio histórico e identidad cultural, con capacidad de generar un impacto económico sostenible en los destinos turísticos del país.

El papa León XIV reacciona ante los fieles que lo aclaman con una bandera peruana cuando sale de su audiencia general semanal en el Aula Pablo VI del Vaticano, el 14 de enero de 2026. (Andreas SOLARO / AFP)

En ese marco, el Gobierno peruano, a través del Mincetur, viene impulsando “La Ruta de León”, una iniciativa estratégica multisectorial que involucra a los tres niveles de gobierno, la Iglesia Católica, gremios turísticos y el sector privado, integrando historia, espiritualidad e identidad territorial.

La Ruta de León está integrada por 38 recursos turísticos en las regiones Lambayeque, Piura, La Libertad y el Callao, principalmente entre iglesias y santuarios, además de atractivos culturales y naturales, promoviendo así la consolidación de nuestro país como un destino integral de turismo cultural y religioso.

Como parte de estas acciones, recientemente se inauguró en Chiclayo la exhibición museográfica permanente “Por los Caminos de León XIV”, que fortalece la experiencia turística y la identidad local.