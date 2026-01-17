El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) oficializó el Reglamento de la Ley N.° 32392, Nueva Ley General de Turismo, mediante el Decreto Supremo 002-2026-Mincetur, publicado en el diario oficial El Peruano. La normativa, elaborada tras un proceso técnico, participativo e intersectorial, busca fortalecer la gobernanza, la descentralización y la sostenibilidad del turismo en el país, indicó el Mincetur.

La ministra de Comercio Exterior y Turismo, Teresa Mera, destacó que este instrumento permitirá mejorar la competitividad del sector, ordenar el desarrollo turístico y optimizar la articulación entre los distintos niveles de gobierno y actores privados. La aprobación del reglamento marca un nuevo paso en la implementación de la ley que fue aprobada por el Congreso el 4 de junio de 2025, renovando el marco normativo del turismo peruano después de 16 años.

LEA TAMBIÉN: Bad Bunny en Lima y su impacto para acelerar el turismo musical en la capital

Detalles del reglamento

El nuevo reglamento incorpora medidas orientadas a fortalecer la artesanía, impulsar la inversión pública y privada en destinos turísticos y optimizar la supervisión de los prestadores de servicios turísticos. Asimismo, establece lineamientos para el funcionamiento de los comités consultivos nacionales y regionales de turismo, espacios de articulación público-privada que reúnen a gobiernos regionales, gremios empresariales, sociedad civil y academia.

Entre los ejes principales, la normativa busca reforzar la seguridad del turista mediante redes de protección, promover estándares de calidad y cultura turística, fortalecer los recursos humanos del sector, fomentar el turismo sostenible y de aventura, y prevenir la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes en el ámbito turístico.

Para su elaboración, el Mincetur desarrolló talleres macrorregionales en Lima, Cusco, Chiclayo, Tarapoto, Piura y Arequipa, con la participación de más de 300 representantes de gobiernos regionales, municipalidades, gremios turísticos y entidades académicas. Este trabajo fue complementado con coordinaciones técnicas intersectoriales, dada la naturaleza transversal de la actividad turística.

Además, en cumplimiento de la Resolución Ministerial N.° 253-2025-Mincetur, el ministerio publicó una propuesta del reglamento para recibir comentarios y recomendaciones del sector público y privado, gran parte de los cuales fueron incorporados en el texto final aprobado.