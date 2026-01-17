El nuevo reglamento incorpora medidas orientadas a fortalecer la artesanía, impulsar la inversión pública y privada en destinos turísticos y optimizar la supervisión de los prestadores de servicios turísticos. Foto: Andina.
El nuevo reglamento incorpora medidas orientadas a fortalecer la artesanía, impulsar la inversión pública y privada en destinos turísticos y optimizar la supervisión de los prestadores de servicios turísticos. Foto: Andina.
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El oficializó el Reglamento de la Ley N.° 32392, Nueva Ley General de Turismo, mediante el Decreto Supremo 002-2026-Mincetur, publicado en el diario oficial El Peruano. La normativa, elaborada tras un proceso técnico, participativo e intersectorial, busca fortalecer la gobernanza, la descentralización y la sostenibilidad del turismo en el país, indicó el Mincetur.

La ministra de Comercio Exterior y Turismo, Teresa Mera, destacó que este instrumento permitirá mejorar la competitividad del sector, ordenar el y optimizar la articulación entre los distintos niveles de gobierno y actores privados. La aprobación del reglamento marca un nuevo paso en la implementación de la ley que fue aprobada por el Congreso el 4 de junio de 2025, renovando el marco normativo del turismo peruano después de 16 años.

LEA TAMBIÉN: Bad Bunny en Lima y su impacto para acelerar el turismo musical en la capital

Detalles del reglamento

El nuevo reglamento incorpora medidas orientadas a fortalecer la artesanía, impulsar la inversión pública y privada en destinos turísticos y optimizar la supervisión de los prestadores de servicios turísticos. Asimismo, establece lineamientos para el funcionamiento de los comités consultivos nacionales y regionales de turismo, espacios de articulación público-privada que reúnen a gobiernos regionales, gremios empresariales, sociedad civil y academia.

Entre los ejes principales, la normativa busca reforzar la , promover estándares de calidad y cultura turística, fortalecer los recursos humanos del sector, fomentar el turismo sostenible y de aventura, y prevenir la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes en el ámbito turístico.

LEA TAMBIÉN: Operadores de turismo prevén leve crecimiento del en el primer trimestre: Los escenarios

Para su elaboración, el desarrolló talleres macrorregionales en Lima, Cusco, Chiclayo, Tarapoto, Piura y Arequipa, con la participación de más de 300 representantes de gobiernos regionales, municipalidades, gremios turísticos y entidades académicas. Este trabajo fue complementado con coordinaciones técnicas intersectoriales, dada la naturaleza transversal de la actividad turística.

Además, en cumplimiento de la Resolución Ministerial N.° 253-2025-Mincetur, el ministerio publicó una propuesta del reglamento para recibir comentarios y recomendaciones del sector público y privado, gran parte de los cuales fueron incorporados en el texto final aprobado.

TE PUEDE INTERESAR

Agencias de turismo advierten problemas recurrentes en la gestión de Machu Picchu
Bad Bunny en Lima y su impacto para acelerar el turismo musical en la capital
Operadores de turismo prevén leve crecimiento del en el primer trimestre: Los escenarios

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.