En entrevista con Gestión, Daniel Córdova, director de Promoción de Inversiones Empresariales de esta entidad, precisó cuál es la meta trazada para el 2026, año electoral. Si bien podría sonar a un monto “pequeño”, resultados recientes demuestran que puede apuntarse a mucho más.

El funcionario también detalla cuáles son los espacios del territorio nacional donde PromPerú identifica mayor potencial de atracción para la IED. La hotelería destaca, pero no es el único sector con oportunidades.

¿Una meta “pequeña”?

Córdova explicó que, como parte del trabajo ordenado de PromPerú, la meta trazada para captar IED en 2026 está indicada en su plan operativo institucional desde hace meses.

“Se previó con anticipación para hacer la asignación de recursos este año. Es de US$ 480 millones. Estamos incrementando ligeramente la meta respecto al 2025, pero tomando en cuenta que el mundo atraviesa una coyuntura compleja, en materia geopolítica, que podría afectar los flujos de capital global”, detalló.

La cifra podría parecer pequeña. Sin embargo, ya se ha visto cada año que el resultado al final supera con creces las moderas metas.

Por ejemplo, en 2025 la entidad generó US$ 2,489 millones en compromisos de IED con 12 proyectos en sectores como hotelería, agroindustria y energías renovables. La meta era de solo US$ 400 millones.

Daniel Córdova, director de Promoción de Inversiones Empresariales de PromPerú, en entrevista con Gestión. Foto: Antonio Melgarejo (@photo.gec).

Es más, según Córdova, en realidad, los objetivos trazados de PromPerú han sido ascendentes desde hace 4 años, cuando se creó la dirección que dirige en la entidad con el objetivo de articular junto a otras divisiones y las Oficinas Comerciales del Perú en el Exterior (OCEX) para atraer IED vinculada al turismo y sectores donde el país es competitivo en materia exportadora.

“Las metas y los resultados han aumentado de forma importante. Superada la pandemia, en 2023 era de US$ 10 millones y obtuvimos US$ 107 millones. En 2024, multiplicamos la meta por 10, buscando captar US$ 100 millones y conseguimos impulsar alrededor de US$ 560 millones en compromisos de IED”, recordó.

Los focos de interés

Para este año, comentó el funcionario, las prioridades están, por un lado, en la hotelería. PromPerú se encuentra diseñando un plan, por ejemplo, para identificar espacios de inversión para este sector en la Amazonía. San Martín sería una de las regiones escogidas.

“Hemos identificado zonas con características geográficas muy promisorias para la inversión. Este año planeamos hacer dos o tres misiones en hotelería concentradas en el norte de la Amazonía”, anunció Córdova.

Además, otras zonas donde buscará consolidarse IED serán el Centro Histórico de Lima, Arequipa, y el de Cusco.

Vale decir que en 2025, como parte de los 12 proyectos que PromPerú apoyó, Meliá anunció la inauguración de un nuevo hotel en la zona histórica de la capital, al igual que en la ciudad imperial.

Argenway, empresa hotelera también, anunció el desarrollo de un hotel de 5 estrellas en Cusco, que está en fase de estructuración y por iniciar ejecución.

Pero esas no serían las únicas novedades en Cusco. Córdova comentó que la entidad busca también llevar la IED fuera de la ciudad, con foco en lugares turísticos aledaños como Maras. El circuito de playas en el Norte, entre Tumbes y Piura, también está en la mira de la entidad.

“Aparte de mostrarles potenciales locaciones, estamos articulando con el Ministerio de Cultura, como la Cancillería, para que sepan el procedimiento exacto para invertir en un centro histórico. El mensaje al inversionista es que debe tener en cuenta la preservación”, refirió.

Plaza de armas de Cusco. La zona histórica de esta región turística seguirá siendo prioritaria en la misión de PromPerú este año. (Foto: PromPerú).

Como parte de su estrategia, PromPerú realizará roadshows en China y Norteamérica, que están entre los principales mercados de su interés.

Para otros sectores (sobre los que PromPerú puede actuar), como alimentos y bebidas, energías renovables y más, se convocarán “inversores priorizados” de países como Argentina, Chile, España, Países Bajos, Reino Unido, entre otros.

Vale decir que, aunque PromPerú no reveló sus nombres, varios de los 12 proyectos que conforman los US$ 2,489 millones en compromisos de IED alcanzados en 2025 forman parte de estos sectores fuera de la hotelería.

Entre ellas está una empresa española que, en energías renovables, buscan desarrollar un hub de hidrógeno verde en el norte del Perú. También apuntan firmas chinas a generar energía con la radiación solar de Catacaos, Piura.

Fuera de estas zonas, empresas estadounidenses, bolivianas y chilenas avanzan inversiones en manufactura, agroindustria y servicios.

¿Qué “preocupa” a inversores?

Para lograr sus objetivos, PromPerú realiza tres tipos de eventos para promover inversiones: roadshows, eventos propios en zonas interesantes para invertir en Perú; door to door; reuniones con potenciales inversionistas; e invest days; eventos de PromPerú donde promocionan al país como destino atractivo de inversión.

En estas cumbres, según Córdova, hay una “preocupación” que se repite o plantea como un obstáculo para que inversores extranjeros, tanto nuevos como algunos que podrían expandir operaciones, sigan apostando por el Perú.

“Depende del caso puntual, pero se fijan mucho en la conectividad que hay entre las cadenas productivas. El hecho de tener ese potencial de producir y despachar productos les interesa bastante”, recalcó.

Por ese motivo, el funcionario aseguró que suelen invitar a ProInversión, que maneja la cartera de proyectos de infraestructura, a sus eventos para que puedan absolver dudas. De igual forma convocan al Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) u otros funcionarios, quienes exponen detalles de la fortaleza macroeconómica del país. Las elecciones, indicó, no parecen impactar en la apreciación de los interesados.

“Los inversionistas extranjeros ya conocen en general los ciclos políticos y económicos de la región. Se han acostumbrado a vivir con ellos porque sus horizontes de inversión son a mediano o largo plazo”, agregó.