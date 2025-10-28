Minem plantea incentivos tributarios en la industria del hidrógeno verde y su cadena de valor asociada
Elías García Olano
Elías García Olano

A más de un año de haberse promulgado la Ley de Fomento del Hidrógeno Verde, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) presentó un proyecto de reglamento de esa norma, en el cual establece las condiciones para el desarrollo de esa actividad, pero a su vez propone incentivos para toda la cadena asociada a dicha industria en el Perú.

