Solgas amplía sus negocios desde el GLP hacia nuevas fuentes de energía.
En medio de los objetivos globales de reducción de emisiones de carbono, las empresas también vienen incorporando nuevas soluciones energéticas. Vista esa demanda, Solgas, conocida por el negocio de envasado y distribución de gas licuado de petróleo (GLP), emprendió hace tres años un camino hacia el desarrollo de nuevos productos y soluciones, a través de su división Solgas Pro. Bajo ese paraguas, la compañía del grupo Abastible de Chile anunció la implementación de una red de estaciones de gas natural licuado (GNL) y reveló los proyectos que tienen en marcha más allá del balón de GLP.

