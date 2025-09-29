En un contexto en el que la energía renovable se ha convertido en protagonista de la diversificación de las empresas del sector, Solgas, perteneciente al grupo chileno Abastible, también busca aprovechar esta tendencia. En su última entrevista con Gestión, la compañía adelantó su incursión en nuevos negocios B2B que integran no solo recursos solares, sino también tecnologías que podrían dar lugar a proyectos híbridos. Frente a este escenario, ¿qué acciones está tomando la organización?

En línea con esta estrategia de transformación, la empresa acaba de informar un movimiento corporativo. A través de un aviso publicado en el Boletín Oficial del diario El Peruano, dio cuenta de que las juntas generales de accionistas de Solgas y Canalizado Express Perú, reunidas el 17 de septiembre, aprobaron un proceso de escisión parcial.

En detalle, el acuerdo establece que Solgas transferirá a Canalizado Express Perú el bloque patrimonial correspondiente a su línea de negocio Solgas Canalizado, encargada de suministrar GLP a edificios residenciales .

¿Cuándo se ejecutará la escisión?

El valor final del referido bloque patrimonial será fijado en la fecha en que la escisión entre en vigencia, aunque el anuncio no precisa cuándo ocurrirá.

Dicho valor, explicó la publicación, será la base para la reducción de capital y modificación parcial del estatuto de Solgas, así como para el aumento de capital y modificación parcial del estatuto de Canalizado Express Perú.

El comunicado fue suscrito por Mario Matuk Chijner, gerente general de ambas compañías.