Según expertos, iniciativa de AP que prohibe extender plazos a concesiones, podría frenar la intención de concesionarias de puertos de ampliar sus inversiones
Según expertos, iniciativa de AP que prohibe extender plazos a concesiones, podría frenar la intención de concesionarias de puertos de ampliar sus inversiones
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Elías García Olano
mailElías García Olano

Si bien en septiembre último el Congreso de la República aprobó por insistencia la reforma a la Ley de Asociaciones Público-Privadas (APP) (N° 32441) en busca de agilizar los procesos para atraer inversiones bajo ese esquema y solo hace unos días se publicó finalmente el reglamento de dicha ley, para un sector de parlamentarios ese mecanismo aún tendría aspectos por corregir en lo referido a los plazos de las concesiones otorgadas bajo este esquema.

TE PUEDE INTERESAR

Chancay y Callao: conexión enfrenta cada vez más retos con mira a ser hub regional
Puerto de Chancay: la ANIN lanza propuesta sobre 21 obras clave en su área de influencia
Eje Callao-Chancay: los desafíos urgentes para los operadores logísticos

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.