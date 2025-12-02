Aunque el hub Callao-Chancay busca posicionar al Perú en el comercio global, los operadores y actores de la cadena logística advierten que existen una serie de desafíos para impulsarlo.

Durante el “Foro Zonas Económicas Especiales y Privadas (ZEEP) y el Eje Callao–Chancay” de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), se advirtió que el mayor desafío es la falta de conectividad vial e infraestructura alrededor de los puertos y las zonas industriales.

Para la presidenta del Comité de Partes Industriales de la SNI, Mónica Rivera, la infraestructura no avanza a la velocidad necesaria, generando “cuellos de botella”.

“Tenemos que pensar que tenemos que habilitar suelo urbano, que además tenga la infraestructura necesaria para acoger a las grandes industrias, a los grandes operadores logísticos (…) Hay cuellos de botella en la infraestructura vial, infraestructuras de servicios como el agua y el desagüe”, comentó.

LEA TAMBIÉN: Mincetur: reglamento de zonas económicas especiales dará paso en diciembre

Uno de los principales problemas que se observan en infraestructura vial está relacionado al tránsito por la avenida Néstor Gambetta, indicó el gerente general adjunto de Cosco Shipping, Gonzalo Ríos Polastri.

“ Hoy en día no se puede transitar por la avenida Néstor Gambeta y ese es el eje principal que conecta Callao con Chancay. Ha requerido una decisión urgente hace 8 años y aún estamos pensando cuál puede ser la solución y cuáles son todos los desvíos de lo que debiera ser un eje cuya conectividad permita la instalación de un flujo de mercancías apropiado”, indicó.

Fernando Fauche, director Comercial de APM Terminals Callao, señaló que, aunque se haya reducido el tiempo para traer carga de China, el plazo se ve afectado por lo complicado que resulta pasar por la vía.

“Podemos traer carga de China, en 23 días llega a Callao, eso es como 15 días más rápido que cualquier tiempo que existe, pero, ¿cuánto va a demorar ese camión en salir del puerto y llegar al aeropuerto? Si tiene que cruzar la avenida Néstor Gambetta, y no hay antepuerto, ¿cuánto va a costar? Toda la eficiencia se pierde”, refirió.

De hecho, indicó que la conectividad deficiente ha sido un factor determinante en el pasado, al ser considerada el gran problema que impidió el éxito de las licitaciones previas del parque industrial de Ancón.

Para los operadores, no contar con esta conectividad impacta directamente en la capacidad de cruzar la carga de forma eficiente y rápida para lograr el modelo “Sea-Air Model” que caracteriza a hubs mundiales como Singapur o Dubai .