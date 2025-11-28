A unas semanas de prepublicarse la reglamentación de la Ley de Zonas Económicas Especiales Privadas (ZEEP), el Gobierno de Perú ha puesto el foco en el eje Callao-Chancay.

Desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la expectativa es que las zonas sean espacios con condiciones tributarias, aduaneras, logísticas y reguladoras favorables, lo que permitirá a las empresas producir a menores costos y con mayor agilidad operativa.

La titular del MEF, Denisse Miralles, indicó que se espera que la integración del puerto de Chancay como zona económica especial, con el eje Callao-Chancay y la nueva infraestructura logística, transformen la estructura productiva peruana en las próximas dos décadas.

“El eje Callao Chancay puede redefinir la posición del Perú en el mapa del comercio internacional (…) Puede convertirnos en un centro logístico regional, multiplicar el empleo formal y desarrollar ecosistemas industriales más sofisticados, menos dependiente de las materias primas y más orientados a generar valor agregado”, comentó durante un foro organizado por la Sociedad Nacional de Industrias (SNI).

La ministra enfatizó que las zonas económicas especiales no son obras aisladas, sino decisiones de Estado.

Cabe recordar que uno de los temas clave de esta ley, y que será reglamentada, es el cuadro de beneficios tributarios. Con ello, hasta ahora, una nueva ZEEP empezará con un 0% de Impuesto a la Renta (IR).

Cuadro de beneficios tributarios para ZEEP. Fuente: Ley Nº 32449

Nuevos negocios para las regiones

Para la titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Teresa Mera, el gran reto está en convertir esta norma en oportunidades reales y nuevos negocios para las regiones.

“Ninguna ley por sí sola transforma un país. La verdadera transformación ocurre cuando existe una articulación permanente y basada en la confianza entre el Estado y quienes invierten, producen y generan empleo (…) El 85% de nuestras exportaciones al mundo provienen de las regiones y esto también nos va a ayudar a generar mayores niveles de confianza para que más empresas apuesten por el Perú ”, indicó.

En ese sentido, Mera afirmó que se está diseñando tres líneas de trabajo específicas. La primera es la reglamentación participativa, que recoge aportes del sector privado.

En segundo lugar se viene trabajando en la identificación estratégica de potenciales zonas a nivel nacional junto con el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico de Perú (CEPLAN), delineando territorios y sectores con mayor potencial; y por último, se viene elaborando una estrategia de posicionamiento internacional para presentar a Perú como un destino confiable.

Para la identificación de las áreas que podrían ser ZEEP, el Mincetur indicó que vienen realizando un estudio sobre los lugares que podrían considerarse. (Foto: Andina)

Atracción de una nueva era industrial

Desde la perspectiva del titular del Ministerio de la Producción (Produce), César Quispe, las ZEEP representan una oportunidad para la atracción de una nueva era industrial en el país.

“Este nuevo marco legal que tenemos es una gran oportunidad para que el Perú deje de exportar solo materia prima, sino que nos podamos convertir en un país que exporta productos manufacturados, tecnología y servicio de alto valor. Eso lo vamos a lograr generando espacios para el desarrollo de parques industriales”, refirió.

Por ello, Quispe indicó que se está trabajando en la simplificación administrativa, y ya se han aprobado más de 51 términos de referencia para darle predictibilidad al inversionista del sector manufacturero .

También, añadió, se está diseñando una propuesta para facilitar la instalación de infraestructuras productivas y se planea una ventanilla única como un proyecto de mediano a largo plazo, que se dejaría encaminado para el siguiente gobierno.

Modernizar la infraestructura

Por su lado, el titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Aldo Prieto, resaltó la necesidad de modernizar la infraestructura y fortalecer los corredores logísticos para garantizar que la producción llegue de manera rápida a los mercados globales.

Con el fin de lograr la articulación logística necesaria, el MTC indicó que se vienen impulsando grandes proyectos como la expansión del terminal de contenedores Zona Sur del Callao, la articulación complementaria en Chancay, el desarrollo del Anillo Vial Periférico, y la ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

“Todo este conjunto de obras y proyectos constituyen la base estructural de lo que será el eje logístico Callao Chancay La nueva ley de ZEEP creará las condiciones para atraer inversión, mientras que las diversas infraestructuras que impulsamos desde el MTC harán posible su pleno funcionamiento”, sostuvo.

Prieto añadió que las obras de infraestructura mencionadas permitirán aumentar la conectividad de todas las regiones del Perú con el mundo, especialmente a los 687 distritos que actualmente están integrados al mundo a través de exportaciones.