Drones ucranianos golpearon instalaciones energéticas y militares en San Petersburgo este miércoles, antes del inicio de un importante foro económico en esa ciudad que reúne a numerosos dirigentes rusos, incluido el presidente Vladimir Putin.

Tras más de cuatro años de ofensiva rusa en Ucrania, las negociaciones para poner fin al conflicto más mortífero en Europa desde la Segunda Guerra Mundial están estancadas y ambas partes continúan atacándose de forma regular.

El Foro Económico Internacional de San Petersburgo, un evento anual de tres días al que se espera la asistencia de unos 20,000 invitados de 130 países, fue en su momento la principal cita rusa para atraer a inversores y empresas occidentales.

El Kremlin prometió respuestas “sistemáticas” al ataque contra la segunda ciudad rusa, que se produce un día después de que una andanada de misiles y drones lanzados por las tropas de Moscú matara a 23 personas en Ucrania.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, consideró el miércoles que los bombardeos ucranianos fueron “ataques justos”.

Captura del video publicado en X por el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, mostrando el ataque ucraniano contra la terminal petrolera del puerto ruso de San Petersburgo. (EFE).

“Hace apenas un día se produjo un ataque a gran escala. Hemos respondido en consecuencia”, declaró durante una rueda de prensa junto al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, de visita en Kiev.

El responsable de la Alianza Atlántica afirmó que “mientras Ucrania sigue resistiendo, innovando y logrando victorias en el campo de batalla, Rusia está cada vez más desesperada”.

“Sanciones de largo alcance”

El gobernador de San Petersburgo, Alexander Beglov, indicó que “varias” infraestructuras resultaron dañadas por el impacto de los drones, que no causaron víctimas mortales.

Zelenski señaló que las aeronaves no tripuladas golpearon la terminal petrolera de San Petersburgo y la base militar de Kronstadt.

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Estos ataques, que Kiev califica como “sanciones de largo alcance”, obligaron a cerrar durante horas el principal aeropuerto de la ciudad.

Varios vuelos procedentes de Moscú con destino a San Petersburgo sufrieron retrasos el miércoles por la mañana, informó un periodista de la AFP en el aeropuerto moscovita de Sheremétievo.

Responsables ucranianos dijeron que la acción tenía como objetivo perturbar la cumbre, en la que está previsto que Putin pronuncie un discurso el viernes.

Personas intentan llegar a sus apartamentos en el lugar de un ataque ruso contra una zona residencial en Kiev, Ucrania, el 2 de junio de 2026, en medio de la invasión rusa. (EFE/EPA/MAXYM MARUSENKO).

Un periodista de la AFP observó, desde la sede del foro, el humo que se elevaba en la distancia mientras los delegados comenzaban a llegar a las primeras sesiones.

Valéria, una empresaria de 32 años que vino desde Moscú para participar en el foro, declaró a la AFP que no le asustaba la posibilidad de nuevos ataques ucranianos.

“Llevamos años conviviendo con este tipo de ataques”, explicó.

El “Davos” ruso

Desde que Rusia lanzó su ofensiva a gran escala contra Ucrania en febrero de 2022, el Foro de San Petersburgo, antes conocido como el “Davos” ruso, se ha convertido en un reflejo del rechazo de las potencias occidentales hacia Moscú.

En ediciones anteriores a la guerra, contó con la presencia de mandatarios de Alemania, Francia o Japón.

Este año, Rusia únicamente recibirá a líderes de países aliados, como los presidentes de Uzbekistán y Tanzania, además de ministros de países como Cuba, Bielorrusia, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita.

También fueron invitados varios personajes marginales de países occidentales, entre ellos la comentarista ultraconservadora Candace Owens, el actor estadounidense Steven Seagal y representantes del partido alemán de extrema derecha AfD.

El secretario general de la ONU, António Guterres, quien el martes condenó los ataques rusos contra Ucrania, intervendrá el viernes en un panel sobre medio ambiente.

Ucrania ha intensificado en los últimos meses sus ataques contra instalaciones energéticas y militares rusas, que considera una respuesta legítima a los bombardeos regulares de Rusia.

Un ataque con dron lanzado por Ucrania contra un autobús que viajaba entre Moscú y Simferópol, en la Crimea anexada por Rusia, dejó siete muertos, informaron las autoridades de la región ucraniana de Donetsk, también controlada por los rusos y donde sucedieron los hechos.

Durante la madrugada del miércoles, Rusia informó que sus defensas aéreas interceptaron 354 drones ucranianos en múltiples regiones, incluidas las zonas fronterizas y la Crimea anexada.

En Ucrania, los bombardeos rusos dejaron al menos cinco muertos durante la noche y tres durante la jornada del miércoles en las zonas cercanas a la línea del frente, según las autoridades locales.