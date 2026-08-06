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6 de agosto del 2021. Hace 5 años

PEDRO CASTILLO INICIA CON 41% DE DESAPROBACIÓN Y 57% CREE INCAPAZ A GABINETE

El 48% señala que Vladimir Cerrón es quien realmente manda en el país. Para el 64% su economía estará igual o peor en los próximos cinco meses. El 67% considera que el gobierno restringe la libertad de prensa. El 51% afirma que el Congreso no debería dar voto de confianza a ministros. Cae a solo 5% los que creen que la Asamblea Constituyente es prioridad. El 77% de los ciudadanos saldría a las calles si la democracia está en riesgo.

EFEMÉRIDES. El 51% afirma que el Congreso no debería dar voto de confianza a ministros.

6 de agosto del 2021. Hace 5 años

NEWMONT DECIDIRÁ A FIN DE AÑO PROYECTO DE US$ 2,000 MILLONES

El CEO de la compañía confía en entablar conversaciones con el nuevo Gobierno con resultados optimistas. Yanacocha Sulfuros puede asegurar su permanencia en el país por 30 o 40 años. La estadounidense Newmont, que opera la mina aurífera Yanacocha en Cajamarca, tomará antes de fin de año una decisión sobre una inversión de US$ 2,000 millones para la ejecución del proyecto Yanacocha Sulfuros.

Tom Palmer, CEO de Newont, señaló que este proyecto permitiría que las operaciones continúen en la mina de oro, según reportó Mining.com. Cabe anotar que dicho proyecto nació a raíz de la penetración de los tajos para explotar los óxidos de Yanacocha, encontrando material más sulfurado que necesita una tecnología distinta a la usada en los últimos 30 años.

Yanacocha Sulfuros agregaría 500,000 onzas equivalentes de oro por año a la producción de la mina, con costos totales de mantenimiento de entre US$ 700 y US$ 800 por onza durante los primeros cinco años de producción. Dado que los recursos de óxidos de la mina a cielo abierto Yanacocha están cerca de agotarse, el proyecto está diseñado para continuar extrayendo material de sulfuro bajo tierra.

LEER TAMBIÉN: Yanacocha y la decena de cambios que plantea en la mayor mina de oro de Perú

6 de agosto del 2021. Hace 5 años

HASTA 600 MIL AFILIADOS A LAS AFP PODRÁN JUBILARSE DESDE LOS 50 AÑOS

Patrimonio administrado se redujo en S/ 2,226 millones en julio, con lo que acumula retiros por S/ 14,160 millones desde abril. Inversionistas tienen desconfianza en medidas del Gobierno. Los inversionistas continúan retirando su dinero de fondos mutuos, sobre todo de los de moneda local para pasarlo a dólares y mantenerlos en cash. En los últimos cuatro meses, 42,102 inversionistas salieron de fondos mutuos ante la incertidumbre política, luego de que este mercado alcanzara un récord de partícipes y patrimonio administrado en marzo, según datos de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).