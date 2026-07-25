El Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional declaró que la reciente sentencia del Tribunal Constitucional (TC) a favor de Vladimir Cerrón es “materialmente inejecutable” tal como está redactada, por lo que decidió mantener la orden de prisión preventiva que se había dictado contra el fundador de Perú Libre.

En una resolución, el juez Leodan Cristóbal pidió al TC aclaró que, aunque el TC anuló cuatro resoluciones que sustentaban la prisión preventiva, siguen vigentes otras dos que mantienen la medida cautelar y las requisitorias correspondientes, las cuales no fueron incluidas en la parte resolutiva del fallo constitucional.

Vladimir Cerrón está prófugo desde octubre de 2023 tras su condena por el caso Aeródromo Wanka, mientras que su defensa presentó varios habeas corpus alegando que el riesgo de fuga desapareció al ser absuelto en esa sentencia y anularse otras condenas penales en procesos paralelos.

Cristóbal sostuvo que las resoluciones omitidas por el TC tienen calidad de “cosa juzgada”, de modo que no puede dejarlas sin efecto por decisión propia sin una instrucción clara del órgano constitucional, razón por la cual procedió a “elevar en consulta” el expediente para que se precise si la sentencia también alcanza a esos fallos por conexión.

El juzgado detalló que esa omisión en la sentencia mayoritaria del TC impide ejecutar en la práctica lo ordenado, por lo que el magistrado remarca que, una vez recibida la aclaración, continuará el trámite sin demoras para cumplir el mandato constitucional.

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Asimismo, el juzgado señaló que esas resoluciones aún vigentes sí fueron mencionadas en el voto singular de la magistrada Luz Pacheco, pero no en la decisión adoptada por la mayoría de los magistrados.

Cabe recordar que el TC consideró que la anulación de condenas previas en otros procesos modificó de manera objetiva las condiciones que justificaban la prisión preventiva, precisando que los jueces ordinarios debieron explicar por qué seguía existiendo peligro de fuga pese a la desaparición de las órdenes de captura originales.

Finalmente, la sentencia constitucional declaró nulo el mandato de prisión preventiva y ordenó al Poder Judicial dictar medidas alternativas para asegurar la presencia de Cerrón en el juicio, aclarando que ello no supone declarar su inocencia ni el archivamiento de la investigación por organización criminal y lavado de activos.