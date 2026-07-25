Vladimir Cerrón continuarán con prisión preventiva: PJ indica que fallo del TC es “inejecutable”. Foto: Andina
Vladimir Cerrón continuarán con prisión preventiva: PJ indica que fallo del TC es “inejecutable”. Foto: Andina
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Redacción Gestión
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por lo que decidió mantener la orden de prisión preventiva que se había dictado contra el fundador de Perú Libre.

En una resolución, y las requisitorias correspondientes, las cuales no fueron incluidas en la parte resolutiva del fallo constitucional.

que el riesgo de fuga desapareció al ser absuelto en esa sentencia y anularse otras condenas penales en procesos paralelos.

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razón por la cual procedió a “elevar en consulta” el expediente para que se precise si la sentencia también alcanza a esos fallos por conexión.

El juzgado detalló que esa omisión en la sentencia mayoritaria del TC impide ejecutar en la práctica lo ordenado, por lo que el magistrado remarca que, una vez recibida la aclaración, continuará el trámite sin demoras para cumplir el mandato constitucional.

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Asimismo, el juzgado señaló que esas resoluciones aún vigentes sí fueron mencionadas en el voto singular de la magistrada Luz Pacheco, pero no en la decisión adoptada por la mayoría de los magistrados.

Cabe recordar que debieron explicar por qué seguía existiendo peligro de fuga pese a la desaparición de las órdenes de captura originales.

Finalmente, la sentencia constitucional declaró nulo el mandato de prisión preventiva y ordenó al Poder Judicial dictar medidas alternativas para asegurar la presencia de Cerrón en el juicio, aclarando que ello no supone declarar su inocencia ni el archivamiento de la investigación por organización criminal y lavado de activos.

El juez Leodan Cristóbal pidió al TC que precise si la nulidad de la prisión preventiva también se extiende a resoluciones que no fueron evaluadas en la sentencia. Foto: Difusión
El juez Leodan Cristóbal pidió al TC que precise si la nulidad de la prisión preventiva también se extiende a resoluciones que no fueron evaluadas en la sentencia. Foto: Difusión

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