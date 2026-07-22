Cerrón reaparece en campaña electoral mientras sigue prófugo por el caso Los Dinámicos del Centro. (Foto: Facebook/Vladimir Cerrón)
Cerrón reaparece en campaña electoral mientras sigue prófugo por el caso Los Dinámicos del Centro. (Foto: Facebook/Vladimir Cerrón)
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El Tribunal Constitucional (TC) declaró nula la prisión preventiva de Vladimir Cerrón, tras declarar fundado el hábeas corpus presentado por la defensa del exgobernador regional de Junín.

La prisión preventiva de 24 meses que pesaba en contra de Cerrón Rojas es por por el caso Los Dinámicos del Centro. De esta manera el exgobernador regional podrá seguir el proceso en cu contra en libertad.

El fallo del TC se dio el pasado 3 de julio, pero recién se ha hecho público este martes 21 de julio. E

La ponencia estuvo a cargo del magistrado Pedro Hernández Chávez y contó con los votos de Helder Domínguez Haro, Francisco Morales Saravia y Gustavo Gutiérrez Ticse. Sin embargo, Luz Pacheco, Manuel Monteagudo Valdez y César Ochoa Cardich emitieron votos singulares en contra.

La reacción de Vladimir Cerrón

"El TC ordenó mi libertad al ser perseguido por una arbitrariedad judicial, no porque haya componendas. Abuso que jugó un papel nefasto en estas elecciones generales contra la izquierda socialista”, escirbió Cerrón Rojas en sus redes sociales.

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