El Tribunal Constitucional (TC) emitió un comunicado oficial en el que asegura que no se detectaron irregularidades en el proceso del expediente N° 00117-2026-HC, relacionado con el líder político Vladimir Cerrón.

Según el comunicado de la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional del TC, la investigación sobre este expediente determinó que el trámite se realizó conforme a los procedimientos habituales, señalando que “existen distintas prácticas de coordinación entre los despachos y las comisiones” que respaldan la legalidad del proceso.

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El documento añade que el expediente continuará su curso normal y será debatido y votado una vez agendado en el Pleno dentro de la lista de causas expeditas.

La resolución, según indican, busca poner fin a las especulaciones sobre posibles irregularidades en el trámite, reafirmando la transparencia de la institución en el manejo de casos de alto perfil político.

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El Poder Judicial decidió renovar la orden de ubicación y captura contra Vladimir Cerrón en el marco de la investigación que afronta por presuntos delitos vinculados a organización criminal y lavado de activos.

La disposición fue emitida por el juez de investigación preparatoria Leodán Cristóbal Ayala, quien determinó la continuidad de esta medida contra el líder del partido Perú Libre.

La orden se remonta al 29 de septiembre de 2025 , la cual venció el 29 de marzo de 2026, por lo que se procedió a su renovación.

Cabe mencionar que también se ordenó comunicar la decisión a Interpol Lima para su registro a nivel internacional.

La renovación de la orden se realiza en el marco del proceso vinculado a presuntos aportes ilícitos al partido político Perú Libre.