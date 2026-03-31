El Poder Judicial decidió renovar la orden de ubicación y captura contra Vladimir Cerrón en el marco de la investigación que afronta por presuntos delitos vinculados a organización criminal y lavado de activos.

La disposición fue emitida por el juez de investigación preparatoria Leodán Cristóbal Ayala, quien determinó la continuidad de esta medida contra el líder del partido Perú Libre.

La orden se remonta al 29 de septiembre de 2025 , la cual venció el 29 de marzo de 2026, por lo que se procedió a su renovación.

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Cabe mencionar que también se ordenó comunicar la decisión a Interpol Lima para su registro a nivel internacional.

La renovación de la orden se realiza en el marco del proceso vinculado a presuntos aportes ilícitos al partido político Perú Libre.