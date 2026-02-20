La congresista Kelly Portalatino confirmó que el abogado de Vladimir Cerrón, Lolly Wilder Herrera Lavado, ya ejerce como secretario general del Despacho Presidencial, marcando así la presencia directa de Perú Libre en el entorno más cercano del presidente José María Balcázar.

“Es. Ya es secretario general de Presidencia” , respondió de manera enfática en Cuentas Claras, de Canal N, al ser consultada sobre la designación. Para la legisladora, se trata de un espacio “legítimo y legal” que le corresponde al partido que impulsó la candidatura.

Portalatino sostuvo que el nombramiento no implica que se trate de un gobierno exclusivo de Perú Libre , aunque reconoció que la agrupación tiene un “espacio ganado” dentro del Ejecutivo.

Gobierno y relación con Cerrón

Respecto a la posibilidad de que el mandatario sostenga una reunión virtual con Vladimir Cerrón, la congresista indicó que, hasta el momento, no tienen información de que se haya producido una comunicación directa, aunque señaló que el presidente estaría “atento a la llamada” de felicitación como líder del partido.

Consultada sobre si resulta adecuado que el jefe de Estado dialogue con una persona con orden de prisión preventiva vigente, Portalatino sostuvo que, al no existir una sentencia, no habría impedimento. “Cuando no se determina a ninguna persona que tenga sentencias o que demuestre que es delincuente, (...) no habría ninguna situación que genere una alerta”, expresó a título personal.

¿Premierato en agenda?

En las últimas horas, trascendió que Portalatino podría asumir la Presidencia del Consejo de Ministros u otra cartera ministerial. La legisladora descartó esa posibilidad debido a su candidatura al Senado por Perú Libre.

“Hoy no podría asumir ninguna de esas carteras porque estoy dentro de continuar en el Parlamento para las elecciones generales como senadora” , precisó. Ante la consulta de si renunciaría a su postulación para integrar el gabinete, respondió que tiene “un compromiso con el pueblo”.

No obstante, no descartó que otros militantes o congresistas de Perú Libre puedan integrar el nuevo Consejo de Ministros. “No podríamos cerrar las puertas. Es parte de un espacio que le corresponde al partido”, señaló, aunque evitó adelantar nombres.

Kelly Portalatino confirmó que el abogado de Vladimir Cerrón asumió la Secretaría General del Despacho Presidencial y afirmó que el gobierno de José María Balcázar abrirá espacios a Perú Libre. Foto: Congreso.

Compromisos laborales y agenda económica

Portalatino reveló que, en reciente diálogo, el presidente Balcázar se comprometió a impulsar el pago del 100% de gratificaciones y CTS para los trabajadores del sector público.

“Se ha coincidido con el presidente que es a favor de las gratificaciones y CTS al 100% del sector público” , indicó. Sin embargo, aclaró que la medida deberá contar con un diagnóstico del Ministerio de Economía y Finanzas para garantizar disponibilidad presupuestal.

En relación con otros planteamientos difundidos por Cerrón en redes sociales —como revisar concesiones portuarias, evaluar la reorganización de Petroperú y analizar decretos vinculados a presuntas privatizaciones—, señaló que el mandatario se ha comprometido a realizar evaluaciones técnicas. “Va a hacer una evaluación muy incisiva”, aseguró.

Pedido sobre el comandante Arriola

La congresista también reiteró el pedido de salida del comandante general PNP Óscar Arriola, señalando que la bancada ha solicitado que se evalúe su permanencia. “He sido yo”, sostuvo, argumentando que existe malestar en un sector de la población por su gestión.

Finalmente, Portalatino rechazó la etiqueta de “fujicerronismo” y afirmó que la elección de Balcázar respondió a una votación que calificó como mayoritariamente contraria a la candidatura de Maricarmen Alva. “Hemos roto esa estigmatización”, concluyó.