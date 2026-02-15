La congresista y candidata al congreso por Perú Libre, Kelly Portalatino, afirmó que su bancada votará a favor de la vacancia del presidente José Jerí porque consideró que la conducta del mandatario ha dañado la investidura presidencial.

La parlamentaria precisó que Perú Libre impulsó la moción de vacancia porque considera que es la salida más adecuada, debido a que Jerí ha provocado un desequilibrio en el gobierno de transición.

Asimismo, cuestionó que primero se haya presentado una moción de censura y precisó que el congresista Segundo Montalvo venía liderando el pedido para convocar al Pleno sobre la vacancia.

Sin embargo, Portalatino mencionó que Perú Libre respetará la decisión de la presidencia encargada del Congreso y participará en el proceso legislativo.

“Respetamos la decisión del presidente encargado Rospigliosi y vamos a ser parte de ello. Vamos a presentar, como bancada, que es legítimo y legal, que se debata la moción de vacancia”, indicó a RPP.

Asimismo, señaló que, si no se logran los votos necesarios, su bancada seguirá sosteniendo la misma postura y votará a favor tanto de la vacancia presidencial como de la censura.