La persistente crisis política en Perú parecía haber dado un respiro al país andino justo antes de sus elecciones, pero los nuevos escándalos que rodean al presidente interino, el derechista José Jerí, abren la puerta a que este sea destituido el próximo martes, y que por tanto haya un nuevo mandatario, el octavo desde que hace diez años comenzó esta trituradora de mandatarios.

Jerí asumió la banda presidencial hace apenas cuatro meses, al ser el presidente del Congreso en el momento que la expresidenta Dina Boluarte fue destituida por el Legislativo, y durante los primeros meses en el cargo, este parlamentario que había pasado desapercibido hasta entonces tuvo buena aceptación por los peruanos, ya que encaró la lucha contra la delincuencia como prioridad.

1.- Las investigaciones

Pero pronto todo se torció para el abogado de 39 años, pues salieron a la luz reuniones semiclandestinas de Jerí con empresarios chinos, la más polémica fue la que acudió encapuchado a un restaurante propiedad de uno de estos empresarios, lo que motivó la apertura de una investigación en la Fiscalía por patrocinio ilegal y tráfico de influencias agravado.

Además, ha sido muy sonado en la prensa local que al menos cinco mujeres jóvenes consiguieron contratos con el Estado después de reunirse con Jerí en Palacio de Gobierno, una de ellas tras pasar ahí toda la noche de Halloween y salir de la sede presidencial a la mañana siguiente.

2.- La votación de censura

Estas revelaciones motivaron la presentación de una serie de mociones de censura contra Jerí que no podían tramitarse hasta marzo al encontrarse el Congreso en recesiones, a menos que se reuniesen las firmas de 78 de los 130 congresistas del Congreso, lo que se logró el jueves debido a falta de explicaciones claras por parte de Jerí.

Al tratarse de un congresista que ejerce interinamente la Presidencia del país, su salida puede darse con la mitad más uno de los votos que se registran en la sesión que tendrá lugar este martes 17 de febrero en el Parlamento, ya que sería censurado como presidente del Congreso, lo que automáticamente le invalida para seguir ejerciendo la Presidencia.

3.- Elecciones a la vista

Esta situación se da a menos de dos meses de las elecciones generales convocadas para el domingo 12 de abril, donde varios partidos, que desde el Congreso apoyaron a llegada de Jerí al sillón presidencial, no quieren ahora verse contagiados en las urnas de la impopularidad en la que ha caído el mandatario en las últimas semanas.

La única fuerza que mantiene abiertamente su apoyo a Jerí es el fujimorismo, que apuesta por mantenerlo hasta la investidura presidencial del gobernante que salga elegido en estos comicios, con el argumento de darle estabilidad al país.

4.- ¿Octavo presidente?

Ollanta Humala (2011-2016) fue el último mandatario en completar un mandato. Desde entonces, en casi una década han pasado siete presidentes por el Palacio de Gobierno de Lima, y de triunfar las mociones de censura contra Jerí, habría un octavo esta próxima semana para estar en el poder cinco meses.

En este sentido, es todo un misterio quién será el nuevo presidente interino si Jerí es destituido, porque la gran mayoría de congresistas se presentan a la reelección y la fama de los parlamentarios está deteriorada por polémicas entre los legisladores.

Elaborado con información de EFE