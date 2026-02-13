El presidente de la República, José Jerí, es objeto de una nueva investigación preliminar iniciada por la Fiscalía de la Nación por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias agravado, en el marco de contrataciones realizadas en entidades del Ejecutivo.

De acuerdo con la disposición fiscal, firmada por el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, las diligencias se desarrollarán por un plazo de 90 días. La investigación se centra en determinar si el mandatario habría ejercido influencia sobre funcionarios públicos para favorecer la contratación de al menos 11 personas que previamente sostuvieron reuniones con él en Palacio de Gobierno.

Según la tesis fiscal preliminar, nueve de estas contrataciones se habrían realizado en dependencias del Despacho Presidencial, mientras que las otras dos se concretaron en distintas entidades del Ejecutivo.

Como parte de las diligencias, la Fiscalía ha programado la declaración indagatoria del jefe de Estado para el próximo 2 de marzo a las 2:30 de la tarde. La diligencia se realizará de manera presencial en Palacio de Gobierno y contará con la presencia de su abogado defensor.

Asimismo, el Ministerio Público ha solicitado al Despacho Presidencial información detallada sobre las contrataciones de las personas involucradas, incluyendo expedientes, órdenes de servicio, comprobantes de pago y la normativa aplicable a estos procesos, especialmente aquellos realizados bajo el régimen del Fondo de Apoyo Gerencial.

Entre la documentación requerida también se incluye el reporte de contrataciones y designaciones efectuadas entre octubre de 2025 y enero de 2026, así como las directivas internas que regulan la contratación de locadores de servicios en la Presidencia del Consejo de Ministros y el Despacho Presidencial.

La Fiscalía ha calificado los hechos como presunto tráfico de influencias agravado, tipificado en el artículo 400 del Código Penal. Este delito sanciona a quien, invocando influencias reales o simuladas, ofrece interceder ante un funcionario público para obtener un beneficio indebido, en este caso relacionado a contrataciones en el Estado.

La disposición fiscal señala que la investigación se inicia en la condición de Jerí como presidente de la República y en agravio del Estado.

Segunda investigación en curso

Se trata de la segunda investigación preliminar que afronta el mandatario ante la Fiscalía de la Nación. La primera está vinculada a presuntos delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias relacionados con reuniones sostenidas con empresarios de origen chino.

Con el inicio de estas diligencias, el Ministerio Público busca reunir elementos que permitan determinar si corresponde formalizar una investigación preparatoria o archivar el caso.