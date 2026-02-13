El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, sostuvo que cualquier eventual pedido de vacancia contra el presidente José Jerí debe sustentarse en hechos verificables y no en suposiciones o especulaciones. Según indicó, esta herramienta constitucional está reservada para situaciones de extrema gravedad.

En ese sentido, el titular del Gabinete enfatizó que la vacancia presidencial no puede utilizarse como un mecanismo político sin evidencia sólida.

“Se trata de casos en los que no se puede esperar un proceso regular, como cuando existen indicios claros de corrupción grave, ruptura del orden constitucional o negociaciones indebidas en contextos críticos”, señaló.

Álvarez también invitó a la reflexión sobre la pertinencia de iniciar un proceso de este tipo en el actual contexto electoral. Planteó que tanto el Congreso como la ciudadanía deben evaluar si los hechos conocidos constituyen una causal suficiente para una medida de tal magnitud, especialmente a puertas de la primera vuelta.

“Una pregunta es si vale la pena cargar con esa responsabilidad antes del proceso electoral. Y otra, más profunda, es si realmente existen fundamentos sólidos que justifiquen una vacancia”, precisó.

LEA TAMBIÉN: Presentan 81 firmas para pedir un pleno extraordinario y debatir salida de José Jerí

En paralelo, el jefe del Gabinete se refirió a las medidas adoptadas para garantizar la seguridad durante las Elecciones 2026. Indicó que se viene brindando protección policial a los candidatos presidenciales, así como a las instituciones encargadas del proceso, como la ONPE y el Jurado Nacional de Elecciones.

Asimismo, detalló que estos organismos coordinan con las Fuerzas Armadas el resguardo de los locales de votación y la seguridad de los miembros de mesa, con el objetivo de asegurar el normal desarrollo de los comicios.