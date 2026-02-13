El jefe del Gabinete Ministerial, Ernesto Álvarez, se refirió a la situación del presente Jerí, quien podría enfrentar una censura o vacancia del Congreso. (Foto: PCM)
El jefe del Gabinete Ministerial, Ernesto Álvarez, se refirió a la situación del presente Jerí, quien podría enfrentar una censura o vacancia del Congreso. (Foto: PCM)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El presidente del Consejo de Ministros, , sostuvo que cualquier eventual pedido de vacancia contra el presidente debe sustentarse en hechos verificables y no en suposiciones o especulaciones. Según indicó, esta herramienta constitucional está reservada para situaciones de extrema gravedad.

En ese sentido, el titular del Gabinete enfatizó que la no puede utilizarse como un mecanismo político sin evidencia sólida.

LEA TAMBIÉN: Reggiardo cuestiona plan de seguridad del Gobierno: “No termina de convencer”

“Se trata de casos en los que no se puede esperar un proceso regular, como cuando existen indicios claros de corrupción grave, ruptura del orden constitucional o negociaciones indebidas en contextos críticos”, señaló.

sobre la pertinencia de iniciar un proceso de este tipo en el actual contexto electoral. Planteó que tanto el Congreso como la ciudadanía deben evaluar si los hechos conocidos constituyen una causal suficiente para una medida de tal magnitud, especialmente a puertas de la primera vuelta.

“Una pregunta es si vale la pena cargar con esa responsabilidad antes del proceso electoral. Y otra, más profunda, es si realmente existen fundamentos sólidos que justifiquen una vacancia”, precisó.

LEA TAMBIÉN: Presentan 81 firmas para pedir un pleno extraordinario y debatir salida de José Jerí

En paralelo, el se refirió a las medidas adoptadas para garantizar la seguridad durante las . Indicó que se viene brindando protección policial a los candidatos presidenciales, así como a las instituciones encargadas del proceso, como la ONPE y el Jurado Nacional de Elecciones.

Asimismo, detalló que estos organismos coordinan con las Fuerzas Armadas el resguardo de los locales de votación y la seguridad de los miembros de mesa, con el objetivo de asegurar el normal desarrollo de los comicios.

TE PUEDE INTERESAR

Presentan 81 firmas para pedir un pleno extraordinario y debatir salida de José Jerí
Renuncia a su cargo asesora de confianza y allegada al presidente José Jerí
Papa León XIV recibirá al presidente José Jerí el próximo 11 de mayo, confirma Vaticano

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.