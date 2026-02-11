El Vaticano confirmó hoy que el Papa León XIV concedió audiencia al presidente de la república, José Jerí, para el próximo 11 de mayo del presente año, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Este mensaje fue compartido a través de la cuenta oficial de la Cancillería en la plataforma X.

"El Vaticano confirmó que Su Santidad el Papa León XIV concedió audiencia al presidente de la república José Jerí, para el 11 de mayo próximo. La ocasión serviría para que el jefe de Estado transmita, personalmente, la invitación y le comparta el fervor con el que el pueblo peruano espera su visita“, refiere la publicación.

Como se recuerda, la Conferencia Episcopal Peruana (CEP) informó que el Papa León XVI llegaría al Perú entre los meses de noviembre y diciembre, tras dar a conocer los resultados de la reciente visita de los obispos peruanos al Vaticano.

Asimismo, durante esa conferencia se indicó que la visita papal está asegurada en un 80 %, al precisar que existe un proceso diplomático y organizativo que debe cumplirse.

En ese sentido, informó que la invitación oficial ya ha sido cursada por las autoridades peruanas y por la Conferencia Episcopal Peruana.