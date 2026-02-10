A dos meses de las elecciones generales del 12 de abril, el Ejecutivo informó que están aseguradas las condiciones de seguridad para los candidatos presidenciales que participan en la contienda electoral.

El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez Miranda, confirmó que el Gobierno ha dispuesto medidas de protección para los 36 postulantes a la Presidencia de la República.

En declaraciones a la agencia Andina, el premier sostuvo que uno de los ejes centrales de la actual gestión es asegurar un proceso electoral transparente y libre de interferencias, en paralelo al objetivo de mantener la estabilidad política y económica del país.

“Está comprometido en dar todas las facilidades a los candidatos para que puedan solicitar el voto y la confianza de los ciudadanos de manera libre y transparente”, afirmó.

Álvarez Miranda precisó que la seguridad para los aspirantes al sillón presidencial comenzó oficialmente en diciembre de 2025, conforme a lo dispuesto por las autoridades electorales. No obstante, aclaró que esta protección no se extenderá a los candidatos a la Cámara de Senadores ni a la Cámara de Diputados.

La razón, explicó, responde a limitaciones operativas debido al elevado número de postulantes al Congreso, lo que dificultaría destinar efectivos sin afectar las labores regulares de seguridad ciudadana.

“Sí, los candidatos presidenciales tienen una razonable protección en la medida en que esto debe culminar a mediados de abril. Luego ya nos quedamos solamente con la protección a los dos candidatos que pasen a la segunda vuelta”, puntualizó el jefe del Gabinete.

El titular de la PCM indicó que el Ejecutivo mantiene coordinación permanente con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para garantizar que cada etapa del proceso se desarrolle conforme al marco legal.

Pese al contexto de restricciones fiscales, el premier aseguró que el financiamiento del proceso electoral está garantizado. Según explicó, la ministra de Economía y Finanzas ha asumido el compromiso de asegurar los recursos necesarios.

“Nuestro país, lamentablemente, tiene un marco presupuestal sumamente ajustado, pero la ministra de Economía y Finanzas se ha comprometido a financiar cada una de las etapas por las cuales debe transitar el proceso electoral”, sostuvo.

Presencia de observadores internacionales

En paralelo, el Gobierno viene suscribiendo acuerdos para contar con observadores internacionales durante la jornada electoral. Entre las entidades mencionadas figura la Unión Europea, aunque la intención es ampliar la convocatoria a diversos organismos de alcance global.

“No solamente con la Unión Europea, lo que se quiere es que haya observadores de los diversos organismos de carácter internacional”, indicó Álvarez Miranda.