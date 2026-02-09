El presidente de la República, José Jerí, enfatizó el compromiso del Gobierno de transición, que lidera, de garantizar la realización de elecciones generales libres, transparentes e imparciales, que se desarrollarán el 12 de abril.

Durante el saludo que recibió del cuerpo diplomático acreditado en el país, el mandatario subrayó que uno de los ejes centrales de su gestión es la defensa irrestricta de la democracia.

“Nuestra razón de ser es asegurar un proceso electoral democrático, libre, transparente e imparcial, cueste lo que cueste”, afirmó.

LEA TAMBIÉN: Comisión de Fiscalización cita a empresarios chinos por reuniones con José Jerí

En su discurso, el jefe de Estado destacó que estas prioridades se complementan con el fortalecimiento de la seguridad ciudadana y la preservación de la estabilidad económica, pilares que consideró fundamentales para el desarrollo del país.

“Las prioridades que nos hemos planteado pasan por fortalecer la seguridad ciudadana, la lucha frontal contra la delincuencia, cueste lo que cueste”, sostuvo ante representantes de organismos internacionales y misiones diplomáticas.

El presidente Jerí remarcó que el Perú se encuentra comprometido con el respeto al estado de derecho y con el fortalecimiento institucional, condiciones necesarias para la confianza ciudadana y la observación internacional del proceso electoral.

Mandatario sostuvo que los comicios permitirán una transición ordenada. Foto: ONPE Arequipa

En ese contexto, expresó su convicción de que los comicios permitirán una transición ordenada.

“En unos pocos meses celebraremos las elecciones generales y estoy sumamente convencido de que quien sea electo sabrá llevar con orgullo y responsabilidad el desafío de hacer que nuestro país siga creciendo”, manifestó.

Asimismo, el mandatario valoró el respaldo de la comunidad internacional y consideró clave su acompañamiento para consolidar un proceso electoral legítimo. “El apoyo y la colaboración de todos ustedes, amigos del Perú, será clave y determinante”, señaló.

Finalmente, reiteró que el Gobierno continuará promoviendo un clima de confianza democrática, con instituciones sólidas y un proceso electoral que garantice la voluntad soberana de los ciudadanos, en beneficio de una sociedad más justa, segura y desarrollada.