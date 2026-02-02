El último jueves La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) sorteó hoy a los 834,660 ciudadanos que tendrán la responsabilidad de desempeñar el cargo de miembros de mesa en las Elecciones Generales 2026 que se desarrollarán el próximo 12 de abril.

Por cada mesa de sufragio se eligieron un presidente, un secretario, un tercer miembro y seis suplentes, tal como lo establece la ley N.º 32231. El incremento del número de suplentes (antes eran tres) busca garantizar la oportuna instalación de las mesas, evitando recurrir al apoyo de los electores de la fila.

El sorteo se desarrolló en cada una de las 126 Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) instaladas en todo el territorio nacional. Estos órganos temporales se encargan de la organización y ejecución de los comicios generales. Asimismo, brindan información electoral a la ciudadanía.

Dos jornadas presenciales antes de la votación

De acuerdo con la información difundida por la ONPE, se han programado dos jornadas presenciales masivas de capacitación para los miembros de mesa:

Primera jornada: domingo 29 de marzo

domingo Segunda jornada: domingo 5 de abril

Estas capacitaciones se realizarán en los locales de votación a nivel nacional, como parte de la preparación previa a la jornada electoral.

Capacitación virtual desde el 26 de febrero

Además de la instrucción presencial, la ONPE confirmó que los ciudadanos designados también podrán capacitarse de manera virtual a través de la plataforma ONPEduca, que estará habilitada desde el 26 de febrero.

Así lo explicó Pablo Hartill, subgerente de Documentación e Investigación Electoral de la ONPE, en entrevista con Exitosa.

“A partir del 26 de febrero se abre la plataforma ONPEduca y pueden hacer la capacitación virtual o acercarse a una oficina distrital o descentralizada de la ONPE. También tenemos dos procesos masivos, el 29 de marzo y el 5 de abril”, precisó.

(Foto: Alessandro Currarino/@photo.gec)

Cambios en la conformación de mesas

Para las Elecciones 2026, la ONPE implementó un cambio relevante en la conformación de las mesas de sufragio: cada mesa contará con tres miembros titulares y seis suplentes, duplicando el número de suplentes respecto a procesos anteriores.

La medida busca evitar retrasos en la instalación de mesas y garantizar el inicio oportuno de la votación.