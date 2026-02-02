El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ratificó la exclusión de listas de candidatos al Congreso de los partidos Perú Moderno y Frente de la Esperanza 2021 para las Elecciones Generales 2026, por incumplir requisitos de la normativa electoral.

Según la Resolución 0100-2026-JNE, se confirmó que Perú Moderno no podrá participar con una lista al Senado porque llevó una incompleta, las cual incluían a candidatos que renunciaron a la organización política, así como no haberse presentado declaraciones juradas de consentimiento.

Por otro lado, la Resolución 0102-2026-JNE confirmó la exclusión de tres candidatos del Frente de la Esperanza 2021 a la Cámara de Diputados por el distrito de peruanos en el extranjero.

Según el fallo, el partido no probó haber cumplido con el proceso de democracia interna al no presentar el acta del órgano competente que respaldara la designación de los candidatos, a pesar de haberse otorgado un plazo para subsanar.

Cabe recordar que, con estas resoluciones, ambas organizaciones quedaron sin más instancias administrativas para revertir la exclusión de las listas observadas.