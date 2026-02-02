JNE ratifica exclusión de listas de Perú Moderno y Frente de la Esperanza. (Foto: Manuel Melgar / GEC)
JNE ratifica exclusión de listas de Perú Moderno y Frente de la Esperanza. (Foto: Manuel Melgar / GEC)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

para las Elecciones Generales 2026, por incumplir requisitos de la normativa electoral.

Según la Resolución 0100-2026-JNE, así como no haberse presentado declaraciones juradas de consentimiento.

Por otro lado, la Resolución 0102-2026-JNE confirmó la exclusión de tres candidatos del Frente de la Esperanza 2021 a la Cámara de Diputados por el distrito de peruanos en el extranjero.

LEA TAMBIÉN: Elecciones 2026: JNE estima que debate presidencial se realice entre el 23 y 30 de marzo

Según el fallo, a pesar de haberse otorgado un plazo para subsanar.

LEA TAMBIÉN: ¿Eres peruano y vives en el extranjero? Lo que debes saber para las Elecciones 2026

Cabe recordar que, con estas resoluciones, ambas organizaciones quedaron sin más instancias administrativas para revertir la exclusión de las listas observadas.

Las mencionadas organizaciones políticas quedaron sin más instancias administrativas para revertir la exclusión de las listas observadas. (Foto: GEC)
Las mencionadas organizaciones políticas quedaron sin más instancias administrativas para revertir la exclusión de las listas observadas. (Foto: GEC)

TE PUEDE INTERESAR

Poder Judicial anuló prisión preventiva contra Ciro Castillo Rojo
PJ señala que procesos contra adolescentes deben ser reconducidos al sistema penal juvenil
Piden a Contraloría analizar casos de congresistas que multiplicaron su patrimonio

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.