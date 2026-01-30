Para Director de la Defensoría Nacional Anticorrupción, las normas vigentes no pemiten transparentar las finanzas de las agrupaciones política. Fotos: Julio Reaño/@photo.gec
Eduardo Herrera, director de la Defensoría Nacional Anticorrupción, instó a la Contraloría a analizar los casos de los congresistas que presuntamente multiplicaron su patrimonio.

“Ese es el mensaje de que la política es negocio y es allí cuando todo se trastoca ”, señaló en el programa Cuentas Claras de Canal N.

Para Herrera las normas vigentes no pemiten transparentar las finanzas de las agrupaciones política. “La corrupción nace poque el financiamiento es opaco ”, anotó.

Según un análisis de La República basado en declaraciones juradas de los propios congresistas ante el Jurado Nacional de Elecciones(JNE), al menos 13 parlamentarios que buscan la reelección en 2026declararon patrimonios superiores a un millón de soles.

Para Director de la Defensoría Nacional Anticorrupción, las normas vigentes no pemiten transparentar las finanzas de las agrupaciones política. (Foto: Congreso)
Para Director de la Defensoría Nacional Anticorrupción, las normas vigentes no pemiten transparentar las finanzas de las agrupaciones política. (Foto: Congreso)

De otro lado, consideró como una cortina de humo las acciones del presidente José Jerí ante el traslado del criminal Erick Moreno, alias El Monstruo: “Está desesperado”, sostuvo.

