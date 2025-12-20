El voto digital no garantiza, para estas elecciones, los mecanismos de seguridad para una fiesta democrática auténtica, libre y espontánea, según el JNE. Foto: ONPE
El voto digital no garantiza, para estas elecciones, los mecanismos de seguridad para una fiesta democrática auténtica, libre y espontánea, según el JNE. Foto: ONPE
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

rechazó la propuesta técnica de la ONPE para que se instale el voto digital en los comicios generales del 2026.

Según el JNE, una auditoría permitió identificar cinco componentes críticos que impiden que se aplique :

  • Infraestructura tecnológica
  • Seguridad digital y ciberseguridad
  • Arquitectura y componentes del sistema
  • Pruebas funcionales y técnicas
  • Certificaciones y cumplimiento normativo y regulatorio
Esta propuesta de la ONPE —denominada Solución Tecnológica de Voto Digital (STVD)— se entregó al JNE el 15 de octubre del corriente, lo que devino en la auditoría que rechazó su ejecución.

El plan del voto digital fue desarrollado por la ONPE en el marco de la Ley N.° 32270. Foto: El Peruano
El plan del voto digital fue desarrollado por la ONPE en el marco de la Ley N.° 32270. Foto: El Peruano

El JNE aseguró que reconocen el esfuerzo técnico y profesionalismo de la ONPE mas insistió que , libre y espontánea la voluntad ciudadana, ni que los escrutinios reflejen de forma exacta y oportuna el resultado del sufragio directo”.

Concluye el ente garante de la legalidad y transparencia electoral que el voto digital en las elecciones generales del 2026 “podría generar riesgos que afectarían la confianza y la integridad del proceso electoral”.

