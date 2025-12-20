El pleno del Jurado Nacional de Elecciones - JNE rechazó la propuesta técnica de la ONPE para que se instale el voto digital en los comicios generales del 2026.

Según el JNE, una auditoría permitió identificar cinco componentes críticos que impiden que se aplique el voto digital en las elecciones del 2026:

Infraestructura tecnológica

Seguridad digital y ciberseguridad

Arquitectura y componentes del sistema

Pruebas funcionales y técnicas

Certificaciones y cumplimiento normativo y regulatorio

Esta propuesta de la ONPE —denominada Solución Tecnológica de Voto Digital (STVD)— se entregó al JNE el 15 de octubre del corriente, lo que devino en la auditoría que rechazó su ejecución.

El plan del voto digital fue desarrollado por la ONPE en el marco de la Ley N.° 32270. Foto: El Peruano

El JNE aseguró que reconocen el esfuerzo técnico y profesionalismo de la ONPE mas insistió que “no reúne los mecanismos de seguridad suficientes para garantizar que las votaciones traduzcan de manera auténtica, libre y espontánea la voluntad ciudadana, ni que los escrutinios reflejen de forma exacta y oportuna el resultado del sufragio directo”.

Concluye el ente garante de la legalidad y transparencia electoral que el voto digital en las elecciones generales del 2026 “podría generar riesgos que afectarían la confianza y la integridad del proceso electoral”.