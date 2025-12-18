Este jueves 18 de diciembre algunas agrupaciones políticas que participarán en las elecciones generales 2026 suscribieron un pacto ético ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Trascendió que de las 38 organizaciones habilitadas, solo 29

Roberto Burneo, presidente del JNE, recordó que su institución necesitará 936,90 millones de soles. (Foto: Andina)

se adhirieron al documento. Renovación Popular, de Rafael López Aliaga, no se integró.

Según el pacto ético electoral, se debe priorizar:

Participación conforme a valores democráticos y principios constitucionales

Que los afiliados, directivos y simpatizantes participen en la política de manera informada, respetuosa, tolerante y sin violencia

Promover el respeto y ejercer sus derechos con las vías legales con el debido sustento

Incorporar en sus planes a personas con discapacidad, niñas, niños y adolescentes, entre otros

Verificar y brindar información clara y oportuna sobre bienes, ingresos y gastos de campaña

Promover el uso ético entre candidatos a través de las redes sociales

Erradicar cualquier tipo de discriminación

Exponer el plan de gobierno en el proceso electoral y participar en los debates

Retirar toda la propaganda a los 45 días posteriores a la conclusión de las elecciones 2026

Recurrir al Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral

Roberto Burneo, presidente del JNE, sostuvo a la prensa que la “ética no es un límite para la política”, y por el contrario, debe verse como “su mayor fortaleza”.

En esa línea, instó a que los partidos políticos pregonen una participación responsable y ética ya que “el voto informado es una necesidad democrática”.

Asimismo, instó a los aspirantes presidenciales a llevar una “campaña limpia”. “Saludamos a los que han firmado”, dijo, en referencia a las reuniones previas al Pacto Ético Electoral, realizadas entre el 2, 4 y 11 de diciembre.

“Confiamos en que las organizaciones políticas honrarán el compromiso”, sostuvo.