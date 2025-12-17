Delia Espinoza tilda como represalia política el accionar del Congreso, que ahora va por su segunda inhabilitación. Foto: GEC
Delia Espinoza tilda como represalia política el accionar del Congreso, que ahora va por su segunda inhabilitación. Foto: GEC
Únete a nuestro canal
Newsletter general
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

La Comisión Permanente del Congreso aprobó un informe que . Esta vez, la acusan de denunciar constitucionalmente a legisladores que promovieron una ley que permite a los parlamentarios militares gozar de una doble remuneración estatal.

Según los informes DC 563 y 618 presentadas por los congresistas Kira Alcarraz y José Cueto, la suspendida fiscal Delia Espinoza incurrió en una presunta infracción constitucional.

LEA TAMBIÉN: Elecciones 2026: JNE oficializa lista de candidatos y partidos, ¿cuáles son?

Espinoza Valenzuela a los congresistas que promovieron una ley que autorizó una doble percepción remunerativa para algunos legisladores: por su rol en el Congreso y por su pensión militar / policial. Estos son:

  • José Williams Zapata
  • Jorge Montoya
  • Alfredo Azurín
  • Roberto Chiabra
  • José Cueto
  • Hamlet Echevarría
  • Américo Gonza
  • Patricia Juárez
  • Juan Carlos Lizarzaburu
  • Edwin Martínez
  • Lucinda Vásquez
Delia Espinoza afrontará segunda sesión en el Pleno donde se votará su segunda inhabilitación por 10 años. Foto: GEC
Delia Espinoza afrontará segunda sesión en el Pleno donde se votará su segunda inhabilitación por 10 años. Foto: GEC

El informe de la nueva suspensión recibió el visto bueno de 16 congresistas —entre ellos algunos acusados y legisladores de Perú Libre, Fuerza Popular, Renovación Popular, entre otros— y apenas 4 en contra —Roberto Sánchez, Víctor Cutipa, Alfredo Pariona y Ruth Luque—.

El informe ahora deberá ser sustentado y debatido ante el Pleno del Congreso.

LEA TAMBIÉN: PJ declara procedente apelación de Vizcarra y revisará sentencia de 14 años de prisión

“Se sigue plasmando una dictadura congresal con un Estado tiránico y que solamente obedece a sus decisiones personales o de persecución política contra una fiscal que solamente se limitó a hacer su trabajo”, expresó Delia Espinoza ante la Comisión Permanente.

Vale resaltar que a inicios de diciembre de este año, —la cual otorga a la PNP la conducción exclusiva de las investigaciones preliminares—. Sin embargo, ella asegura que no suscribió dicho reglamento que vulneraría la norma.

TE PUEDE INTERESAR

Congreso: proponen autorizar retiro de hasta S/ 16,000 de la ONP
Reinfo va hasta 2026: Congreso dio votación final para ampliar su vigencia
Uso de cámaras del Congreso en mítin: JEE de Pacasmayo deriva actuados a Fiscalía y Contraloría
Congreso: solicitan incorporar a rondas urbanas en ley destinada a luchar contra el crimen

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.