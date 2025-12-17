La Comisión Permanente del Congreso aprobó un informe que dispone inhabilitar por 10 años a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza. Esta vez, la acusan de denunciar constitucionalmente a legisladores que promovieron una ley que permite a los parlamentarios militares gozar de una doble remuneración estatal.

Según los informes DC 563 y 618 presentadas por los congresistas Kira Alcarraz y José Cueto, la suspendida fiscal Delia Espinoza incurrió en una presunta infracción constitucional.

Espinoza Valenzuela acusó de negociación incompatible a los congresistas que promovieron una ley que autorizó una doble percepción remunerativa para algunos legisladores: por su rol en el Congreso y por su pensión militar / policial. Estos son:

José Williams Zapata

Jorge Montoya

Alfredo Azurín

Roberto Chiabra

José Cueto

Hamlet Echevarría

Américo Gonza

Patricia Juárez

Juan Carlos Lizarzaburu

Edwin Martínez

Lucinda Vásquez

Delia Espinoza afrontará segunda sesión en el Pleno donde se votará su segunda inhabilitación por 10 años. Foto: GEC

El informe de la nueva suspensión recibió el visto bueno de 16 congresistas —entre ellos algunos acusados y legisladores de Perú Libre, Fuerza Popular, Renovación Popular, entre otros— y apenas 4 en contra —Roberto Sánchez, Víctor Cutipa, Alfredo Pariona y Ruth Luque—.

El informe ahora deberá ser sustentado y debatido ante el Pleno del Congreso.

“Se sigue plasmando una dictadura congresal con un Estado tiránico y que solamente obedece a sus decisiones personales o de persecución política contra una fiscal que solamente se limitó a hacer su trabajo”, expresó Delia Espinoza ante la Comisión Permanente.

Vale resaltar que a inicios de diciembre de este año, el Pleno del Congreso aprobó inhabilitar por 10 años a Delia Espinoza Valenzuela por contravenir a la Ley n. 32130 —la cual otorga a la PNP la conducción exclusiva de las investigaciones preliminares—. Sin embargo, ella asegura que no suscribió dicho reglamento que vulneraría la norma.