La Comisión Permanente del Congreso aprobó un informe que dispone inhabilitar por 10 años a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza. Esta vez, la acusan de denunciar constitucionalmente a legisladores que promovieron una ley que permite a los parlamentarios militares gozar de una doble remuneración estatal.
Según los informes DC 563 y 618 presentadas por los congresistas Kira Alcarraz y José Cueto, la suspendida fiscal Delia Espinoza incurrió en una presunta infracción constitucional.
Espinoza Valenzuela acusó de negociación incompatible a los congresistas que promovieron una ley que autorizó una doble percepción remunerativa para algunos legisladores: por su rol en el Congreso y por su pensión militar / policial. Estos son:
- José Williams Zapata
- Jorge Montoya
- Alfredo Azurín
- Roberto Chiabra
- José Cueto
- Hamlet Echevarría
- Américo Gonza
- Patricia Juárez
- Juan Carlos Lizarzaburu
- Edwin Martínez
- Lucinda Vásquez
El informe de la nueva suspensión recibió el visto bueno de 16 congresistas —entre ellos algunos acusados y legisladores de Perú Libre, Fuerza Popular, Renovación Popular, entre otros— y apenas 4 en contra —Roberto Sánchez, Víctor Cutipa, Alfredo Pariona y Ruth Luque—.
El informe ahora deberá ser sustentado y debatido ante el Pleno del Congreso.
“Se sigue plasmando una dictadura congresal con un Estado tiránico y que solamente obedece a sus decisiones personales o de persecución política contra una fiscal que solamente se limitó a hacer su trabajo”, expresó Delia Espinoza ante la Comisión Permanente.
Vale resaltar que a inicios de diciembre de este año, el Pleno del Congreso aprobó inhabilitar por 10 años a Delia Espinoza Valenzuela por contravenir a la Ley n. 32130 —la cual otorga a la PNP la conducción exclusiva de las investigaciones preliminares—. Sin embargo, ella asegura que no suscribió dicho reglamento que vulneraría la norma.