Tras ser inhabilitada por el Congreso de la República —por un periodo de 10 años— la fiscal suprema Delia Espinoza aseguró que “internamente en el Ministerio Público hay corruptos”.

“No hay novedad. Hace dos días atraparon a uno (en referencia a Henry Aménabar) con las manos en la masa. Qué bueno”, dijo a la prensa.

Espinoza Valenzuela reiteró que sigue siendo la “legítima fiscal de la Nación”, y criticó a sus colegas del Ministerio Público por no cuestionar el accionar del Congreso, que le ha atribuido “u hecho que no ha cometido”.

“Ese silencio de los colegas tiene dos lecturas: el miedo ha calado en ellos porque han visto cómo he enfrentado ataques al defender la democracia o porque se han alineado al pacto mafioso del Congreso”, soslayó.

Delia Espinoza cuestionó tanto a fiscales como jueces por no cuestionar la decisión "inconstitucional" del Congreso. Foto: Hugo Pérez @photo.gec

La también suspendida fiscal suprema arremetió contra la Junta Nacional de Justicia, y la tildó de “nefasta y mal seleccionada en su composición” por emprender “una fechoría tras otra”.

A su criterio, la inhabilitación dictada por el Congreso deja claro que “el Ministerio Público terminó de ser tomado”.

