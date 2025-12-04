La fiscal Delia Espinoza dijo que este Congreso busca doblegarla. Foto: Congreso
— la fiscal suprema Delia Espinoza aseguró que “internamente en el Ministerio Público hay corruptos”.

“No hay novedad. Hace dos días atraparon a uno (en referencia a Henry Aménabar) con las manos en la masa. Qué bueno”, dijo a la prensa.

, y criticó a sus colegas del Ministerio Público por no cuestionar el accionar del Congreso, que le ha atribuido “u hecho que no ha cometido”.

“Ese silencio de los colegas tiene dos lecturas: el miedo ha calado en ellos porque han visto cómo he enfrentado ataques al defender la democracia o porque se han alineado al pacto mafioso del Congreso”, soslayó.

Delia Espinoza cuestionó tanto a fiscales como jueces por no cuestionar la decisión "inconstitucional" del Congreso. Foto: Hugo Pérez @photo.gec

La también suspendida fiscal suprema arremetió contra la Junta Nacional de Justicia, y la tildó de “nefasta y mal seleccionada en su composición” por emprender “una fechoría tras otra”.

“Hay cuellos blancos que están esparcidos y mueven los hilos para amedrentar y para sembrar desunión. Divide y reinarás, eso partió desde el Congreso que dividió a la magistratura: favoreció a jueces y dejó en stand by a fiscales”, mencionó a raíz de las bonificaciones que percibirán en el Poder Judicial y no en el MP.

