Personal de la Policía Nacional del Perú y agentes del Serenazgo de Surco impidieron este jueves la clausura del túnel Benavides, (Panamericana Sur). Representantes de Rutas de Lima llegaron a ese punto para iniciar el cierre, alegando que la administración ya había sido transferida a la comuna capitalina.

La concesionaria buscaba clausurar el túnel en Surco por motivos de seguridad vial, ante la falta de un traspaso formal de la operación a la Municipalidad Metropolitana de Lima y la imposibilidad de seguir operándolo por falta de ingresos.

Según la concesionaria, el túnel requiere una operación permanente desde un Centro de Control (monitoreo, equipos tecnológicos y atención de incidentes) que no podía quedar desatendida después de que la empresa dejara de operar la concesión.

Ante la presencia del personal policial y Serenazgo, los trabajadores de Rutas de Lima tuvo que retirar los elementos colocados, incluido un panel que anunciaba el cierre temporal del túnel.

Salida de Rutas de Lima

Rutas de Lima informó que tendría operaciones hasta el miércoles 3 de diciembre a las 11:59 p.m., argumentando una imposibilidad material de continuar debido, entre otros factores, a la suspensión judicial del cobro de peajes, que era su principal fuente de ingresos.

Hace unos días, el alcalde de Lima Renzo Reggiardo indicó que, ante el retiro de Rutas de Lima, la comuna puede encargarse de servicios como mantenimiento de la vía, limpieza, seguridad vial, grúas y ambulancias para garantizar la transitabilidad en los tramos norte y sur concesionados.

También señaló que estos servicios se brindarían sin cobro de peajes a los usuarios, aunque los gastos podrían luego reclamarse contractualmente a la concesionaria.