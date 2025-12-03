Rutas de Lima anunció que clausurará el acceso al túnel Benavides, ubicado en el kilómetro 7+600 de la Panamericana Sur en el distrito limeño de Santiago de Surco, antes de dejar de operar la concesión, si en caso la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) no acude al traspaso de la operación vial.

Mediante un comunicado, la empresa indicó que requiere una operación permanente de equipos tecnológicos y monitoreo desde un Centro de Control para evitar riesgos a los usuarios que transiten por esta vía.

“En caso la MML no acuda al traspaso de la operación del Centro de Control en las próximas horas, RDL se verá forzada a clausurar el acceso al Túnel Benavides antes de dejar de operar la concesión. Esta decisión se adoptaría para preservar la seguridad de los usuarios”, se lee en el documento.

La concesionaria indicó que a las 11:59 pm del 3 de noviembre, dejará de operar la concesión debido a que, según señala en su comunicado, se encuentra imposibilitada de seguir haciéndolo.

Asimismo, mencionó que, aunque los días lunes 01, martes 02 e incluso el mismo miércoles 3 de diciembre hubo reuniones técnicas con la MML sobre aspectos operativos de la ruta, aún no hay coordinaciones concretas sobre la transferencia de las operaciones.

“La MML aún no responde a nuestra convocatoria cuyo principal objetivo es velar por la seguridad de los usuarios de las vías concesionadas”, señala el comunicado.

Rutas de Lima aclaró que no está abandonando la concesión, por lo que la razón de dejar las operaciones se debe a acciones tomadas por diferentes entidades del Estado peruano, incluida la MML. Como consecuencia, la empresa ha quedado sin fuentes de ingreso.

“Nada de lo declarado en este comunicado implica una renuncia de derechos. RDL y sus accionistas se reservan todos sus derechos frente a los actos del Estado peruano”, finaliza el pronunciamiento.