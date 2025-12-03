Rutas de Lima clausurará acceso al túnel Benavides si MML no recibe la operación vial (Foto: Gec).
Rutas de Lima clausurará acceso al túnel Benavides si MML no recibe la operación vial (Foto: Gec).
Redacción Gestión
Redacción Gestión

, antes de dejar de operar la concesión, si en caso la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) no acude al traspaso de la operación vial.

Mediante un comunicado,

“En caso la MML no acuda al traspaso de la operación del Centro de Control en las próximas horas, RDL se verá forzada a clausurar el acceso al Túnel Benavides antes de dejar de operar la concesión. Esta decisión se adoptaría para preservar la seguridad de los usuarios”, se lee en el documento.

LEA TAMBIÉN: Rutas de Lima sin fondos y MML a la espera: Un choque en busca de vías legales

, se encuentra imposibilitada de seguir haciéndolo.

Asimismo, mencionó que, aunque los días lunes 01, martes 02 e incluso el mismo miércoles 3 de diciembre hubo reuniones técnicas con la MML sobre aspectos operativos de la ruta, aún no hay coordinaciones concretas sobre la transferencia de las operaciones.

LEA TAMBIÉN: Municipalidad de Lima denunció a Rutas de Lima tras anuncio de cese de operaciones

“La MML aún no responde a nuestra convocatoria cuyo principal objetivo es velar por la seguridad de los usuarios de las vías concesionadas”, señala el comunicado.

, incluida la MML. Como consecuencia, la empresa ha quedado sin fuentes de ingreso.

LEA TAMBIÉN: MML pide calma por retiro de Rutas de Lima y garantiza mantenimiento sin cobros

“Nada de lo declarado en este comunicado implica una renuncia de derechos. RDL y sus accionistas se reservan todos sus derechos frente a los actos del Estado peruano”, finaliza el pronunciamiento.

Rutas de Lima aclaró que no está abandonando la concesión y que la razón de dejar las operaciones se debe a acciones tomadas por entidades del Estado peruano, incluida la MML. Foto: GEC
Rutas de Lima aclaró que no está abandonando la concesión y que la razón de dejar las operaciones se debe a acciones tomadas por entidades del Estado peruano, incluida la MML. Foto: GEC

