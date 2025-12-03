El precandidato presidencial de Libertad Popular, Rafael Belaunde, consideró que el ataque armado perpetrado ayer en su contra estaría relacionado con la inseguridad ciudadana que afecta a todos los peruanos.

“No quisiera especular si esto tiene un carácter político o no, por eso instruí que no exista nada de publicidad política en este momento. No quiero que se mezcle una cosa con otra“, manifestó en una rueda de prensa que ofreció esta mañana.

Señaló que no ha recibido ningún tipo de amenazas y que el ataque del que fue víctima pudo haber sido un intento de robo, y que es parte del problema de inseguridad que aflige a todos los peruanos.

LEA TAMBIÉN: JNE pide adelantar protección policial a candidatos tras atentado contra Rafael Belaúnde

“Todos somos víctimas de la inseguridad ciudadana y yo creo que también atañe a todos ser parte de la solución. Es decir, tenemos que actuar y defendernos, no podemos normalizar una situación que tiene arrinconada a las familias, a los peruanos, sobre todo, a los que menos tienen“, sostuvo.

Asimismo, señaló que lo ocurrido no lo disuadirá de continuar con sus actividades políticas y que no solicitará nada fuera de lo previsto para su seguridad personal. Añadió que no hará ninguna “proclama política” a raíz de lo ocurrido.

“No. Me tendría que disuadir de seguir adelante con mis negocios, de seguir viajando por el Perú... es decir uno no puede normalizar lo que está pasando, yo creo que tenemos que resistir, tenemos que rebelarnos, defendernos y apoyar a la Policía Nacional“, sostuvo al ser consultado si el atentado lo disuadiría de seguir su campaña electoral.

“No voy a solicitar nada que no esté previsto en la normativa, si cada microempresario necesitaría una custodia, no alcanzarían los efectivos para eso. Quienes podamos defendernos y organizarnos hay que hacerlo, no voy a pedir nada excepcional“, subrayó.

En otro momento, Rafael Belaúnde reiteró su agradecimiento a la Policía Nacional por actuar diligentemente en este caso y señaló que espera, que luego de las pruebas balísticas, le devuelvan su arma.

Detalló que cuando ayer recibió el ataque sacó su arma para defenderse y disparó las siete u ocho municiones existentes.