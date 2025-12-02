"Primero la vida e integridad antes que cualquier otra competencia", dijo Roberto Burneo sobre la necesidad de resguardar a los precandidatos y candidatos presidenciales. Foto: GEC
"Primero la vida e integridad antes que cualquier otra competencia", dijo Roberto Burneo sobre la necesidad de resguardar a los precandidatos y candidatos presidenciales. Foto: GEC
Únete a nuestro canal
Newsletter general
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

, pidió a las autoridades adelantar el servicio de seguridad para los aspirantes a la presidencia de las elecciones generales 2026,

“Creemos conveniente que se adelante la ejecución de protocolos. Ya hay dos campanazos vinculados a personas del proceso electoral (en referencia también al asesinato de Percy Ipanaqué, precandidato a diputado de Juntos por el Perú) („,) Vemos que van dándose acciones concretas y preocupantes que hacen necesario redoblar las medidas (de seguridad)”, dijo a la prensa.

Vale acotar que recién para el 23 de diciembre se tiene programado designar a agentes de la Policía Nacional del Perú para ; mas Burneo insistió en que la medida debe regir en la brevedad también con los precandidatos porque hay algunos “con mayor exposición”.

El precandidato presidencial se encuentra “ileso”, confirmó el comandante general de la PNP, Óscar Arriola. Hace poco, asesinaron en Piura a un precandidato a diputado de izquierda (Percy Ipanaqué). Foto: X
El precandidato presidencial se encuentra “ileso”, confirmó el comandante general de la PNP, Óscar Arriola. Hace poco, asesinaron en Piura a un precandidato a diputado de izquierda (Percy Ipanaqué). Foto: X
LEA TAMBIÉN: Tren Lima-Chosica: Se realizarán viajes de prueba sin pasajeros en los próximos días

Chalecos antibalas para miembros del JNE

, ya que buscan “prevenir antes que lamentar”, en este contexto teñido por la inseguridad ciudadana.

Aseguró que también realizan diligencias para que se redoble la seguridad del JNE en el entorno electoral e instó al Congreso y Poder Ejecutivo a “no escatimar en esfuerzos” para dicho fin.

TE PUEDE INTERESAR

Congreso suspende viáticos para semana de representación en campaña electoral
Fuerza Popular responde sobre trabajadores del Congreso que van al local del partido en horario laboral
En el Congreso buscan anular concesiones mineras dadas antes de creación de áreas naturales protegidas
Pleno del Congreso aprobó Ley de Presupuesto para el año fiscal 2026

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.