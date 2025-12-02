Roberto Burneo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, pidió a las autoridades adelantar el servicio de seguridad para los aspirantes a la presidencia de las elecciones generales 2026, a raíz del atentado contra Rafael Belaúnde, precandidato de Libertad Popular.

“Creemos conveniente que se adelante la ejecución de protocolos. Ya hay dos campanazos vinculados a personas del proceso electoral (en referencia también al asesinato de Percy Ipanaqué, precandidato a diputado de Juntos por el Perú) („,) Vemos que van dándose acciones concretas y preocupantes que hacen necesario redoblar las medidas (de seguridad)”, dijo a la prensa.

Vale acotar que recién para el 23 de diciembre se tiene programado designar a agentes de la Policía Nacional del Perú para resguardar a los candidatos presidenciales; mas Burneo insistió en que la medida debe regir en la brevedad también con los precandidatos porque hay algunos “con mayor exposición”.

El precandidato presidencial se encuentra “ileso”, confirmó el comandante general de la PNP, Óscar Arriola. Hace poco, asesinaron en Piura a un precandidato a diputado de izquierda (Percy Ipanaqué). Foto: X

Chalecos antibalas para miembros del JNE

Burneo señaló que están gestionando la compra de chalecos antibalas para personal del Jurado Nacional de Elecciones, ya que buscan “prevenir antes que lamentar”, en este contexto teñido por la inseguridad ciudadana.

Aseguró que también realizan diligencias para que se redoble la seguridad del JNE en el entorno electoral e instó al Congreso y Poder Ejecutivo a “no escatimar en esfuerzos” para dicho fin.