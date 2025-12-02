El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, anunció que en los próximos días iniciarán viajes de prueba sin pasajeros de los trenes traídos desde California, Estados Unidos, que funcionarán en la ruta Lima – Chosica, con el objetivo de comprobar su funcionamiento y hacer los ajustes necesarios.

“En las próximas horas o días haremos un primer traslado hasta Chosica para ver cómo funciona el tren, en qué condiciones se encuentra y corregir lo que hay que corregir”, mencionó en declaraciones a la prensa.

El alcalde estimó que los trenes deberían entrar en servicio durante el 2026, una vez obtenidas las habilitaciones necesarias para su funcionamiento, aunque admitió que esto no depende solo del municipio.

Reggiardo señaló que busca transferir la propiedad de los trenes al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para que dicha entidad continúe con los trámites del proyecto.

“El servicio debería prestarse ya tal vez en el primer trimestre del próximo año, estamos haciendo los mayores esfuerzos para que sea así y para tener un servicio eficiente”, precisó la autoridad edil.

Por su parte, Luis del Carpio, presidente ejecutivo de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión), informó que la agencia asumirá la asistencia técnica para estructurar el proyecto del tren Lima–Chosica.

Cabe precisar que esta iniciativa continúa de manera conjunta entre el MTC y la Municipalidad Metropolitana de Lima.