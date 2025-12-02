Se realizarán viajes de prueba sin pasajeros en los próximos días. Foto: MML.
Se realizarán viajes de prueba sin pasajeros en los próximos días. Foto: MML.
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

, que funcionarán en la ruta Lima – Chosica, con el objetivo de comprobar su funcionamiento y hacer los ajustes necesarios.

“En las próximas horas o días haremos un primer traslado hasta Chosica para ver cómo funciona el tren, en qué condiciones se encuentra y corregir lo que hay que corregir”, mencionó en declaraciones a la prensa.

, aunque admitió que esto no depende solo del municipio.

LEA TAMBIÉN: MTC: conoce las alternativas que se manejan para poner en funcionamiento tren Lima-Chosica

(MTC) para que dicha entidad continúe con los trámites del proyecto.

“El servicio debería prestarse ya tal vez en el primer trimestre del próximo año, estamos haciendo los mayores esfuerzos para que sea así y para tener un servicio eficiente”, precisó la autoridad edil.

LEA TAMBIÉN: Tren Lima-Chosica: ProInversión prevé interconexión con corredores complementarios

Por su parte,

Cabe precisar que esta iniciativa continúa de manera conjunta entre el MTC y la Municipalidad Metropolitana de Lima.

El alcalde Reggiardo estimó que los trenes deberían entrar en servicio durante el 2026, una vez obtenidas las habilitaciones necesarias para su funcionamiento. Foto: Andina
El alcalde Reggiardo estimó que los trenes deberían entrar en servicio durante el 2026, una vez obtenidas las habilitaciones necesarias para su funcionamiento. Foto: Andina

TE PUEDE INTERESAR

Campaña navideña: ventas retail crecerían 8% y ticket promedio subiría a S/300-S/350
Pedido de facultades de Jerí avanzó y ahora esperará debate en el pleno del Congreso
Municipalidad de Lima denunció a Rutas de Lima tras anuncio de cese de operaciones

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.