Municipalidad de Lima denunció a Rutas de Lima tras anuncio de cese de operaciones. (Foto: Gec)
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

, tras el anuncio de que esta dejaría de operar el 2 de diciembre.

En declaraciones a la prensa, el alcalde Renzo Reggiardo señaló que la acusación fue formulada por el procurador municipal, el cual cuenta con su respaldo.

“Es una denuncia penal que ha presentado el procurador público de la Municipalidad Metropolitana de Lima (…) El procurador tiene a su cargo precisamente esto y en el estricto cumplimiento de sus funciones ha realizado la denuncia penal correspondiente”, mencionó.

Cabe precisar que

Según la empresa, esto la dejó sin ingresos y obligó a usar por completo sus reservas operativas, volviendo insostenible la operación de los peajes de Villa y Punta Negra.

Ante ello, El alcalde de Lima indicó que no se cobrará peaje mientras continúe abierto el proceso legal.

Reggiardo también precisó que no se usarán las casetas de peaje durante este periodo y aseguró que se cuenta con personal adecuado y que se han hecho contrataciones previas para evitar problemas en la operación.

La Municipalidad Metropolitana de Lima asumirá desde el 2 de diciembre la gestión y el mantenimiento de la Panamericana Sur. Foto: GEC

