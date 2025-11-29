Según la MML, están dispuestos a asumir temporalmente servicios operativos en las vías. Foto: Canal N
Según la MML, están dispuestos a asumir temporalmente servicios operativos en las vías. Foto: Canal N
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

La Municipalidad Metropolitana de Lima informó este sábado 29 de noviembre que se ha declarado en emergencia la concesión Vías Nuevas de Lima,

, las gerencias de la MML, sus empresas municipales, organismos públicos descentralizados y desconcentrados, deberán trabajar de manera articulada para fortalecer las acciones de prevención, control y respuesta ante el riesgo a la seguridad y orden público en dichas vías.

De esa manera, se busca garantizar “la transitabilidad y seguridad de los usuarios”.

Además, detalla el documento que el alcalde Renzo Reggiardo podrá dictar las disposiciones complementarias o adicionales que sean necesarias.

El alcalde de Lima Metropolitana, Renzo Reggiardo, adelantó que ante la eventual salida de Rutas de Lima (RDL), la comuna no asumirá el cobro de peajes pero sí garantizará la continuidad de los servicios en las vías concesionadas. Foto: difusión

Tal como informó Gestión, el burgomaestre adelantó que ya se tienen los lineamientos para el Plan Operativo de Emergencia para garantizar la continuidad del

Según RDL, que no continúen operando las vías responde más a una falta de recursos financieros. “RDL ha perdido casi la totalidad de sus ingresos y está consumiendo todas sus reservas de caja de manera acelerada”, alegaron, en un contexto donde se les prohibió cobrar peajes en Villa y Punta Negra.

