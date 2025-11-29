Aunque tradicionalmente se observa la evolución de los procesos concursales para medir la salud de los negocios, el presidente del Indecopi señala que hay un indicador más revelador para seguir el pulso económico: el registro de marcas.

“Nadie registra una marca si no tiene negocio, sobre todo porque implica un costo”, explica. En los últimos dos años, el crecimiento ha sido sostenido. Y en 2025, mantiene el ritmo.

En solicitudes de registro, hasta octubre, llegamos a 44,895 solicitudes de registro presentados, esto quiere decir que es un incremento a 16% en comparación con el mismo periodo del año pasado (38,625 solicitudes).

Si bien la institución viene reforzando la difusión del derecho marcario, el titular del organismo insiste en que el incremento solo es posible porque las empresas existen, operan y están tomando decisiones económicas, lo que convierte a este dato en un termómetro de reactivación .

LIMA, PERÚ. MARTES, 5 DEL 2025. Entrevista al presidente de Indecopi: Alberto Villanueva. FOTOS: MARIO ZAPATA N. / @PHOTO.GEC

¿Quiénes más registran marcas?

Si se revisa las marcas ya otorgadas por Indecopi a octubre, que superan las 37,000, la mayor parte pertenece a solicitantes peruanos, lo que muestra que los negocios locales están tomando cada vez más en serio la protección de su identidad comercial. Cerca del 71% de los registros corresponde a titulares nacionales (26,611).

Aun así, el movimiento extranjero es importante: casi 11 mil registros fueron solicitados por empresas o personas de otros países. Esto refleja que Perú sigue siendo atractivo para marcas internacionales que buscan protegerse antes de entrar o expandirse en el mercado.

Origen del titular de marcas | Fuente: Indecopi

¿Quiénes lideran el registro de marcas extranjeras?

Entre los solicitantes internacionales, Estados Unidos y China encabezan la lista. Las marcas estadounidenses tienen 1,895 registros y las chinas 1,645. La diferencia es mínima y muestra que ambos mercados están muy interesados en asegurar su presencia en Perú.

También destacan España, Chile y Suiza, lo que confirma que el interés extranjero está diversificado y no se limita a un solo tipo de economía.

Top 5 de países que registran su marca en Perú | Fuente: Indecopi

La mayoría busca proteger productos más que servicios

Cuando se analiza qué tipo de marca se registra, el dato más relevante es que casi la mitad corresponde a productos.

Esto significa que marcas de alimentos, artículos de consumo, moda, tecnología o cuidado personal son las que más buscan protección en el país (17,163 registros). Las marcas de servicio también tienen peso, pero en menor medida (9,865).

Luego aparecen las marcas multiclase (5,858) y las marcas colectivas, que representan un grupo más pequeño (1,202).

Educación, salud, publicidad, alimentos y moda: los rubros más competitivos

Los sectores con más marcas otorgadas ofrecen una buena idea de dónde está la competencia. El rubro educativo encabeza la lista con 3 174 registros, seguido muy de cerca por productos farmacéuticos (3,163).

También hay mucha actividad en publicidad y servicios de negocio (2,959), alimentos (2,219) y prendas de vestir y calzado (2,211). Estos números indican qué mercados están moviéndose más y dónde las marcas buscan diferenciarse para competir.

Indecopi reexaminará su TUPA en 2026 y evaluará posibles ajustes

El presidente confirma que el uso intensivo de tecnología, automatización y herramientas digitales está generando eficiencias reales en la entidad: menos carga documental, menos horas de trámite y agilización de expedientes.

Estas mejoras permitirán que, en 2026, la institución realice un reexamen del TUPA para revisar sus costos. “Si los costos lo permiten, evaluaremos la posibilidad de reducir algunas tasas (...) La eficiencia tiene que ser real y, si lo es, el beneficio debe ir al ciudadano”, señala.

El titular explica que el 2024–2025 se dio una “fase 1” de ordenamiento y digitalización, mientras que, en 2026, se ingresará a una segunda de cambios tecnológicos más profundos, con mayor impacto en tiempos, procesos y experiencia del usuario.

LEA TAMBIÉN: Ernesto Álvarez respalda convertir a Indecopi en un organismo constitucional autónomo