Cártel farmacéutico: multas superan las 100 mil UIT por acuerdos para repartirse compras del Estado | Foto: Referencial
Además, cinco ejecutivos recibieron sanciones personales que suman 262.67 UIT (más de S/ 1.4 millones).

La investigación determinó que las empresas coordinaron propuestas, abstenciones y reparto de posiciones en, al menos, 23 licitaciones del Ministerio de Salud y el Seguro Social de Salud (EsSalud).

Los productos afectados incluyen soluciones parenterales como cloruro de sodio, antibióticos (amoxicilina, azitromicina, Meropenem), antineoplásicos como paclitaxel y temozolamida, inmunosupresores como metotrexato y antianémicos como sulfato ferroso.

La Comisión valoró correos electrónicos, chats, conversaciones telefónicas, declaraciones y documentos administrativos, verificando reuniones grupales y negociaciones bilaterales entre compañías. Para evitar ser detectadas, los participantes utilizaron lenguaje críptico y sobrenombres.

Además de las multas, el Indecopi ordenó que las empresas implementen programas de cumplimiento por cinco años. La resolución puede ser apelada ante la Sala Especializada en Defensa de la Competencia, última instancia administrativa.

Empresas sancionadas
1. B Braun Medical Peru S.A.
2. Instituto Quimioterápico S.A.
3. Laboratorios AC Farma S.A.
4. Distribuidora Droguería Sagitario S.R.L.
5. Laboratorios Americanos S.A.
6. Laboratorios Lansier S.A.C.
7. Pharmagen S.A.C.
8. OQ Pharma S.A.C.
9. Laboratorios Portugal S.R.L.
10. Laboratorios Unidos S.A.
11. Medifarma S.A.
12. Pereda Distribuidores S.R.L.
13. Teva Perú S.A
Fuente: Indecopi
